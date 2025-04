'Erg verdrietige' Nederlandse topzwemster (24) komt met groot nieuws

Tes Schouten heeft een zware beslissing moeten nemen. De Nederlandse topzwemster liet de afgelopen weken doorschemeren dat ze met een heftige aandoening kampt. In een uitgebreid statement vertelt de pas 24-jarige Schouten wat er precies aan de hand is.

Al sinds september 2024, net na de Olympische Spelen in Parijs waar ze brons won op de 200 meter schoolslag, heeft ze last van zenuwpijn. Die ging even weg, om in november weer keihard terug te keren. "Het was ondraaglijk en daardoor lag ik 11 dagen in het ziekenhuis door pijn, krachtverlies en functieverlies over de hele linkerkant van mijn lichaan. Ik ben nog steeds niet de oude", schrijft ze op Instagram.

'Maakt me erg verdrietig'

Ze heeft nog dagelijks last van de gevolgen van de aandoening. Ze is vooral extreem moe en heeft ook nog pijn, geeft ze toe. Daardoor moest ze al een streep zetten door haar zwemseizoen, maar ook de iets langere termijn is onzeker. "Door de pijn zal ik niet meedoen aan de WK zwemmen in Singapore komende zomer. Deze situatie maakt me erg verdrietig, want ik had het fantastisch gevonden om daar te zijn."

'Raar om te realiseren'

Schouten (24) keek al uit naar weer topzwemster te zijn en 'te reizen, herinneringen te maken en mijn fijne vrienden van over de hele wereld te knuffelen'. Maar dat zit er dus niet in. "Het is raar om te realiseren dat ik olympisch brons won in Parijs op 2 augustus, toen mijn lichaam op haar sterkst was. Nog geen maand later worstelde ik met immense pijn, met het dieptepunt in november. Mentaal is het ook niet makkelijk."

'Voelt alsof mijn lichaam me in de steek laat'

Als topatlete is ze gewend om fit te zijn, elke dag hard te trainen en haar lichaam te pushen tot er niks meer in zit. "Nu voelt het alsof mijn lichaam mij in de steek laat, terwijl mijn hoofd nog steeds vooruit wil pushen", zegt ze. Schouten geeft aan dat ze een paar weken geleden is begonnen met een speciaal hersteltraject.

Bijzonder hersteltraject

Hoe dat eruit ziet? "Ik help mijn lichaam om weer te wennen aan impulsen, zonder moe te raken of pijn te krijgen. Hoe lang dit zal duren, moeten we aankijken. Maar ik geloof dat ik de oude Tes weer zal worden, die met een grote glimlach op het startblok zal staan met een fit lichaam. Maar eerst het belangrijkste: herstel", sluit ze haar statement af.