Ex-zwemkampioen (33) voor de rechter na relatie met minderjarige dochter van coach

Voormalig olympisch kampioen Yannick Agnel moet voor de rechter verschijnen. De inmiddels 33-jarige Fransman zou op 24-jarige leeftijd een relatie hebben gehad met de dochter van zijn trainer. Die dochter was toen 13 jaar oud.

Agnel is niet zomaar een sporter in de zwemwereld. Hij won in 2012 twee gouden medailles op de Olympische Spelen van Londen. De zaak rondom de mogelijke verkrachting wordt doorverwezen naar de strafrechter, werd deze week bekend.

Relatie met dochter van coach

De Franse topzwemmer wordt ervan beschuldigd in 2016 een relatie te hebben gehad met de toen amper 13-jarige dochter van zijn trainer Lionel Horter . Hij was op dat moment ruim elf jaar ouder dan het meisje. Er zouden op meerdere locaties incidenten plaats hebben gevonden, waaronder in de woning van het meisje. Maar ook tijdens stages in het buitenland.

Volgens Agnel zou het om een wederzijdse en liefdevolle relatie zijn gegaan. Le Parisien bewijst het tegendeel. De jonge vrouw liet zich eind 2020 uit op een jeugdkamp en deed aangifte via haar psychiater. Er zou nooit toestemming zijn geweest voor de intieme relatie. Bovendien is een 13-jarig meisje daar helemaal niet mee bezig. In 2021 begon er een onderzoek.

Hij wordt vervolgd voor aanranding en verkrachting van een minderjarig persoon jonger dan 15 jaar. Het is onduidelijk wanneer de Franse zwemmer precies voor de rechter moet staan. Of de relatie nu met toestemming was of niet, de officier van justitie was van mening dat 'de feiten verkrachting en aanranding zijn, vanwege het leeftijdsverschil'.

Zwempensioen

De Fransman won twee gouden medailles op de Spelen in Londen: op de 200 meter vrije slag en met Frankrijk op de 4 x 100 meter estafette vrije slag. Hij kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar wist niet voorbij de heats te komen. Hij stopte in 2016 op relatief jonge leeftijd voor een zwemmer.