Het gaat de goede kant op met Tes Schouten, die op de Olympische Spelen van 2024 brons veroverde op de 200 meter schoolslag. Zij kreeg na dat toernooi te maken met grote vermoeidheid, pijn en zwellingen aan de linkerkant van haar gezicht en later ook uitvalsverschijnselen aan de linkerkant van haar lichaam.

Schouten kondigde in april aan dat ze dit jaar niet meer in actie komt. Inmiddels durft ze weer aan zwemmen op topniveau te denken. "Alle onderzoeken zijn nu goed", zei de zwemster bij de NOS. "Mijn lichaam is in principe gezond. De pijnklachten zijn vrijwel weg. Ik heb nog wel wat last van vermoeidheid, wat wel heel extreem was, maar dat gaat echt een stuk beter."

Schouten richt zich vooralsnog op een rentree bij de EK lange baan van volgend jaar. "Dan heb ik nu nog meer dan een jaar, want die zijn pas half augustus. Mocht op een of andere manier de EK korte baan toch lukken, dan is dat leuk meegenomen. Maar om de rust te bewaren, richten we ons op de zomer."

Verhuizen naar België

Schouten zal in de tussentijd verhuizen naar België, waar haar oude trainer Mark Faber sinds vorig jaar werkzaam is. Ook zwemmer Caspar Corbeau verruilt Amsterdam voor België. "Het is iets nieuws, maar toch vertrouwd", legde ze uit. "Mark geeft training in Antwerpen bij de Belgische bond, dus daar zal ik me aansluiten en ook gaan wonen. In dat opzicht is het nieuw. Aan de andere kant is het vertrouwd. Caspar is er ook weer bij, dus dat is leuk."

De verhuizing speelde ook mee bij het plannen van haar rentree. "Zo geef je jezelf nog een jaar de tijd om te wennen aan Antwerpen, ook al ben ik gewend aan Mark en Caspar. Het is niet ver over de grens, maar toch het buitenland. Net een ander leventje en daar kun je zo de tijd voor nemen."