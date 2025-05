Olympisch medaillewinnares voert een zware strijd: 'Het is heel moeilijk om toe te geven'

Topzwemster Tes Schouten (24) heeft een veelbewogen periode beleefd. Na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Parijs (200 meter schoolslag) kreeg ze last van pijnlijke gezondheidsklachten. Na uitgebreid onderzoek bleek het te gaan om een ziekte van het afweersysteem.

In gesprek met Trouw geeft de wereldkampioene op de 200 meter schoolslag in 2024 aan dat ze hondsmoe is. Elke kleine inspanning moet ze bekopen met een flinke terugslag.

"Zoals vandaag ben ik vreselijk moe", aldus Schouten. "Dan word ik ’s ochtends wakker en kom ik gewoon niet op gang. Bij elk woord dat ik zeg, denk ik ‘pfff’. Bij elke stap die ik zet, heb ik zoiets van: moet dit?"

Toegeven

Mentaal was het lastig, of eigenlijk onmogelijk, om te accepteren dat haar lijf niet kon leveren wat haar geest wel wilde. Ze dacht aldoor aan een terugkeer in het zwembad, terwijl haar eerte focus moest liggen op uberhapt het bed uit kunnen komen. “Het is heel moeilijk om toe te geven dat iets niet kan", vat ze samen.

Ze stond bekend als trainingsbeest, dat zich in het water helemaal verrot zwom en aldoor op zoek was naar het verleggen van grenzen. Maar die mentaliteit bleek helemaal niet te helpen bij deze nieuwe strijd, want haar lichaam werkte immers niet meer mee. "Ik kon in trainingen en wedstrijden altijd diep gaan", weet ze nog.

Uitgeput

Haar revalidatietraject verloopt weliswaar langzaam, maar levert ook geleidelijk verbeteringen op. Dat helpt om de moed erin te houden. Ze mag hoogstens 'matig intensief' bewegen en een comeback richting de topsport is nog lang niet in zicht. "Voor nu ben ik blij dat ik me niet meer zoveel dagen achter elkaar zo uitgeput voel. Het gaat de goede kant weer op", zo sluit ze af.

Eerder schreef ze op Instagram: "Het is raar om te realiseren dat ik olympisch brons won in Parijs op 2 augustus, toen mijn lichaam op haar sterkst was. Nog geen maand later worstelde ik met immense pijn, met het dieptepunt in november. Mentaal is het ook niet makkelijk.