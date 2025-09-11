Het WK atletiek staat voor de deur en met Femke Bol en Lieke Klaver heeft Nederland twee grote publiekstrekkers aan de start staan. De twee moeten voor aanvang van het toernooi nog wel een test ondergaan die vragen oproept bij olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

Vanaf 1 september 2025 moeten vrouwelijke atleten die deelnemen aan evenementen van de wereldatletiekfederatie World Athletics (WA) een gentest ondergaan. Daarmee dienen onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver aantonen dat ze een vrouw zijn. Doen ze het niet, of komen ze niet door de test, dan mogen ze niet deelnemen aan wedstrijden voor vrouwen.

'Dan maar iedereen'

Ex-tophockeysters Hoog en Van As bespreken in de podcast die ze elke week maken voor Sportnieuws.nl de stelling: 'Dat Femke Bol en Lieke Klaver moeten bewijzen dat ze vrouw zijn, gaat een stap te ver'. “Ja, eens”, reageert Hoog.

“Het is een natuurlijk een discussie tussen ethiek en eerlijkheid", aldus de olympisch kampioene van 2008 en 2012. "Ik denk dat ze dit doen, omdat ze er niet een paar uit willen plukken die er wat mannelijker of grover uitzien, weet ik veel. Dat ze het dan iedereen maar laten doen. Ik ben vooral benieuwd wat Femke Bol en Lieke Klaver er zelf van vinden."

'Bewijzen dat ik een vrouw ben'

Hoog zag nog iets opmerkelijks voorbijkomen: "Een Belgische atlete (Paulien Couckuyt, red.) die de test heeft gedaan, postte op social media: ‘Even bewijzen dat ik een vrouw ben’. Je moet je natuurlijk wel afvragen, waar gaat dit over? Waarom doen we dit? Wat is het doel hiervan?”

Van As: “Het feit dat je je als atlete moet laten testen op een bepaald gen om te bewijzen dat je vrouw bent, zou ik moeilijk vinden.” Hoog: “Ik vind het een stapje te ver gaan.” De twee zijn het er wel over eens dat ze de test, ondanks die bezwaren, wél zouden ondergaan: “Je wil gewoon meedoen.”

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door in de podcast die ze maken voor Sportnieuws.nl. De twee tweevoudig olympisch kampioenen hebben het deze week onder andere over de stoom die uit de oren van Max Verstappen kwam, de gênante ontdekking in de schaatssport én de pijnlijke misser van Ronald Koeman. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.