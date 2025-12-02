De Nederlandse zwemsters hebben bij de Europese kampioenschappen kortebaan de titel veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Milou van Wijk, Marrit Steenbergen, Tessa Giele en Valerie van Roon waren het snelste in het Poolse Lublin.

De Nederlandse zwemsters kwamen op de 4x50 meter vrije slag tot een tijd van 1.33,85 en bleven daarmee Italië en Polen voor. Nederland was ook al de snelste geweest in de series in de ochtend, maar was met Van Wijk niet heel goed weg. Steenbergen, die in de series niet in actie was gekomen, dichtte het gat met Italië. Slotzwemster Van Roon ging Italië voorbij.

De zwemmers grepen naast een medaille op de 4x50 meter. Brandon van den Berg, Sean Niewold, Caspar Corbeau en Kenzo Simons eindigden met 1.24,30 als zesde. De titel ging naar Italië.

Nederlands record

Corbeau kwalificeerde zich voor de finale van de 100 meter schoolslag. De schoolslagspecialist had in de series al zijn Nederlands record verbeterd naar 55,54. In de halve finales was hij de snelste met 55,77. Koen de Groot plaatste zich als achtste ook voor de finale met 56,83. Titelverdediger Arno Kamminga werd al dinsdagochtend in de series uitgeschakeld.

Maaike de Waard bereikte de finale van de 50 meter vlinderslag. Met 25,09 zette ze de vijfde tijd neer. Giele, die twee jaar geleden het goud opeiste, strandde in de halve finales. Haar tijd van 25,29 was goed voor de tiende plaats.

Niewold slaagde er niet in de finale op de 50 meter vlinderslag te bereiken. Met 22,76 werd hij vijftiende in de halve finales.