De Olympische Zomerspelen van 2028 zijn nog een tijdje van ons verwijderd, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo is besloten om de planning volledig om te gooien. Dat betekent goed nieuws voor de zwemmers.

Al op de eerste wedstrijddag van de Spelen in Los Angeles wordt namelijk de 100 meter sprint voor vrouwen gehouden. "We willen de Spelen groots beginnen", zei Shana Ferguson, de baas van de sportzaken van LA28. Ze noemde de 100 meter bij de vrouwen "een van de meest bekeken races van de Spelen".

De Spelen worden een dag eerder, op 14 juli, geopend, in het SoFi Stadium, dat in de tweede week wordt gebruikt voor het zwemmen. Door de verschuiving van het atletiektoernooi naar de eerste week van de Spelen en het zwemtoernooi naar de tweede week, kunnen veel zwemmers voor het eerst in jaren deelnemen aan de openingsceremonie.

Drukke agenda voor topsprintsters

Doordat de finale van de 100 meter bij de vrouwen op de eerste dag plaatsvindt, moeten de sprintsters zowel de heats als de halve finale en de finale op één dag afwerken. Ook de 10.000 meter bij de mannen en de finale van het kogelstoten bij de vrouwen staan op de eerste dag geprogrammeerd. Het koningsnummer bij de mannen volgt op de tweede dag.

Met het zwemtoernooi in de tweede week wordt de 4x100 meter wisselslag op 30 juli het laatste onderdeel, vlak voor de sluitingsceremonie. Ook de marathon van de mannen vindt traditiegetrouw op de laatste dag van de Spelen plaats.

Ferguson verwacht ongeveer 14 miljoen kaartjes te verkopen in 51 sporten op 49 verschillende locaties. De verkoop voor het publiek begint in april 2026, registratie is open vanaf januari.