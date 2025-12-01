De vrouwen van Noorwegen zijn foutloos begonnen aan het WK handbal in Nederland en Duitsland. Toch zit het de topfavoriet niet op elk gebied mee, want de internationale handbalbond treedt stevig op als er regeltjes worden overtreden.

Noorwegen is ijzersterk begonnen aan het WK handbal. Hun openingswedstrijd tegen Zuid-Korea wonnen ze met 34-19 en tijdens de tweede wedstrijd werd Kazachstan afgedroogd met 41-16. Maandag speelt Noorwegen de laatste groepswedstrijd tegen Angola. Toch is niet alles koek en ei bij de viervoudig wereldkampioen.

Dubbele boete

Zo kwam zondag naar buiten dat de Noorse handbalbond twee boetes had ontvangen. Zo overtraden zij tijdens hun openingswedstrijd op het WK twee regels. De eerste had alles te maken met hoe het Noorse team zich oplijnde voor de wedstrijd bij de volksliederen. De IHF (de Internationale Handbalfederatie) stelt dat dit op volgorde van rugnummer moet. De Noorse vrouwen deden dit op volgorde van lengte. Hierdoor ontvingen ze een boete.

De tweede boete kwam tot stand doordat speelster Selma Henriksen de tweede helft in het veld kwam in een shirt zonder naam. De beide geldboetes bedragen 1000 Zwitserse Frank (ongeveer 1070 euro). Dit leidde tot veel onbegrip bij de Noorse vrouwen. "Ja, het zijn dure boetes. Ze (de IHF, red.) besteden veel tijd aan veel kleine dingen", vertelde speelster Vilde Ingstad aan de Noorse krant Dagbladet. "En het is niet de eerste keer", aldus sterspeelster Nora Mørk.

Topland Noorwegen is angstgegner van Oranje

De Noorse vrouwen gelden als een van de titelfavorieten op het WK. Zo werden ze in 2021 voor het laatst wereldkampioen en in 2022 Europees kampioen. In totaal heeft Noorwegen dertien keer goud gepakt op een WK of EK. Als kers op de taart hebben ze in het verleden ook twee olympische gouden medailles gewonnen.

Die successen gingen vaak ook ten koste van Nederland. De Noorse vrouwen worden dan ook gezien de angstgegner van de Nederlandse vrouwen. Zo verloor Oranje van 2015 tot en met 2018 op vijf eindtoernooien op rij van Noorwegen. Daarbij zaten onder meer een WK-finale (2015), een EK-finale (2016) en de strijd om het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016). Ook op het WK van 2023 werd Nederland door de Noorse vrouwen uitgeschakeld.

Nederland op WK

Nederland is het nieuwste WK in eigen land net als Noorwegen foutloos begonnen. Zo wonnen de afzwaaiende Polman en co van Argentinië en Egypte in een uitverkocht Ahoy. Dinsdag spelen de Nederlandse vrouwen hun laatste groepswedstrijd om 20.30 uur tegen Oostenrijk.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.