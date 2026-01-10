Met een verwachingsvol kloppend hart zat topzwemster Marrit Steenbergen (25) eind 2025 in de zaal bij het NOC*NSF Sportgala. De meervoudig Europees kampioene was genomineerd voor de prijs Sportvrouw van het jaar. Steenbergen had zich tiptop voorbereid op de glamoureuze bijeenkomst.

Uiteindelijk werd de prijs niet toegekend aan Steenbergen, want kogelstoter Jessica Schilder was de gelukkige. Aan de voorbereidingen van Steenbergen lag het zeker niet.

Ze verklaart ze dat ze liefst 12 jurken had besteld, zodat ze er bij het gala tiptop uit kon zien. Van dat dozijn was ze er met eentje content. Die andere elf? Die stuurde ze rücksichtslos terug naar de winkel.

Camera

Ze legt tegenover NRC uit dat ze niet topsoprter is geworden vanwege alle aandacht die er dan op je afkomt. Maar in deze situatie wilde ze wel wat werk maken van haar uiterlijk. "Je zit dan zo vooraan, je weet dat er zomaar een camera op je gericht kan worden", legt ze uit. "Ik denk niet dat ik daar vroeger echt van had kunnen genieten."

Verschil

Bij de EK zwemmen op de kortebaan kwam ze eind vorig jaar terug met liefst zesmaal goud. Toch vindt ze het soms lastig om te beseffen dat ze echt tot de top behoort. "Ja, maar toch, ik weet niet, ik weet dat ik kan zwemmen", zegt ze. "Maar ik vind gewoon snel dat er een verschil tussen mij en de andere zwemmers zit. Ik weet niet waarom ik dat heb, en waarom ik dat blijf houden. Maar ook al ben ik dan wereldkampioen, ik heb het gevoel dat… ja, anderen kunnen dat ook."

Het is nou eenmaal zo dat ze mentaal zo in elkaar zit. Al zou het vermoedelijk gunstig zijn als ze die bescheidenheid opzij zet, erkent ze. "Ehm, ja, soms zou ik willen dat ik mezelf iets hoger kon plaatsen. Maar het is ook mijn eigen nuchterheid, denk ik. En misschien ook wel een beetje zelfbescherming. Als het een keer niet lukt, dat is het niet per se het einde van de wereld."