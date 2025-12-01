Topzwemster Marrit Steenbergen reist als favoriete op meerdere onderdelen af naar het aankomende EK korte baan in Polen. In aanloop naar dat toernooi doet de 25-jarige Steenbergen een boekje open over haar mentale gezondheid. "Ik heb een paar dingetjes die me helpen."

Als topsporter sta je constant onder hoogspanning waardoor de mentale druk soms de overhand kan nemen, dat ondervond ook Steenbergen afgelopen zomer. Na de Olympische Spelen in Parijs, waar ze geen medailles won, was ze even klaar met topsport. Na professionele hulp is de drievoudig wereldkampioene nu weer klaar om voor de medailles te strijden op het EK.

'Ik loop bij een psycholoog'

Over die hulp sprak Steenbergen openhartig in een interview met Omroep Brabant. "Ik loop bij een psycholoog en heb een paar dingetjes die me helpen'', zo verklaarde ze. "Ik heb geen last van zenuwen, maar als ik ergens tegenaan loop, zijn er korte lijntjes. Het is fijn om er gelijk mee aan de slag te gaan."

Met haar teamgenoten heeft Steenbergen het ook vaak over de mentale druk van het leven als topsporter. Zo gaf ze aan dat topsporters elkaar onderling goed begrijpen. "Met wie je traint worden ook je vrienden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

'Ik besloot het gewoon te doen'

Steenbergen heeft ook zelf een fascinatie voor de menselijke psyche. Zo startte ze onlangs haar studie psychologie. Zo kan ze naast haar loopbaan als zwemster haar gedachten soms ergens anders op verleggen. "Ik vond dat altijd interessant, maar hield het lange tijd af. Toch bleef het trekken, dus ik besloot het gewoon te doen'', aldus de topzwemster.

Steenbergen gebruikt haar studie psychologie om zich voor te bereiden op de toekomst na haar zwemcarrière. "Als ik pas ga studeren als ik stop, is dat wel erg laat." Ze twijfelt nog of ze later als psycholoog wilt terugkeren in de topsportwereld. "Ik zou nu zeggen van niet, dat trekt me niet echt. Misschien denk ik er straks anders over."

In vorm naar het EK

Steenbergen gaat van 2 tot en met 7 december in het Poolse Lublin strijden voor de medailles op het EK korte baan. Op de 100 meter vrije slag geldt zij als dé grote favoriete. Op de laatste twee WK's won Steenbergen op dat onderdeel goud. De zwemster is dan ook goed in vorm. Tijdens de laatste wereldbekers in Noord-Amerika behaalde ze meerdere medailles en verbrak ze twee persoonlijke records.

