Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Poolse Lublin voor sensatie gezord. De Nederlandse blinkt uit op het toernooi en verbrak zaterdag zelfs het Europees record.

Steenbergen heeft op de EK overtuigend de titel op de 200 meter wisselslag gewonnen. Ze verbrak met 2.01,83 het meer dan tien jaar oude Europees record van Katinka Hosszu uit Hongarije. Ze zat zelfs lang op het schema van het wereldrecord van de Amerikaanse Kate Douglass (2.01,63), maar die tijd halde ze net niet.

Het zilver was voor de Ierse Ellen Walshe (2.04,78), Anastasia Gorbenko uit Israël pakte het brons (2.05,32).

Even later pakte ze ook goud op de 100 meter vrije slag. Steenbergen zette een tijd van 50,42 neer en verbrak daarmee opnieuw een Europees record. Dit keer van de Zweedse Sarah Sjöström.

Zesde medaille

De topzwemster beleeft een ongekend succesvol EK. Steenbergen heeft inmiddels al zeven medailles dit EK, waarvan vijf gouden. De 25-jarige Nederlandse pakte donderdag goud op de 200 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag. Met de estafetteploeg won ze ook goud op de 4x50 meter vrije slag bij de vrouwen.

Ze rijgt ook de records aaneen. Ze dook donderdag met 1.50,33 bijna twee seconden onder haar persoonlijke record op de 200 meter vrije slag. Bovendien had Steenbergen al goud gepakt op de 100 meter wisselslag. Beide keren betekende haar tijd ook een Europees record.

Later op donderdag pakte Steenbergen samen met Brandon van den Berg, Sean Niewold en Valerie van Roon een bronzen medaille op de 4x50 meter vrije slag gemengd. De tijd van het viertal was 1.28,42. Het Italiaanse team won in een nieuw wereldrecord van 1.27,26. Hongarije werd tweede in 1.28,04.

