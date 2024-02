Zwemster Kira Toussaint moest uitvaart van haar oma op livestream kijken: 'Sneller dan verwacht'

Het was een pittige dag voor zwemster Kira Toussaint op het WK zwemmen woensdag. De Nederlandse werd op knullige wijze gediskwalificeerd op de 4x100 meter vrije slag, maar was met haar hoofd vooral bij de uitvaart van haar oma.

Op de dag van aankomst in Doha (Qatar) hoorde Toussaint dat haar oma was overleden. "Ik heb absoluut overwogen om naar huis te gaan, maar mijn familie zei meteen: nee, niet doen. Thuis kon ik niets betekenen, al wilde ik er graag voor hun zijn. Het zat er ook wel aan te komen, onverwachts was het niet. Ze was 90, het hoort bij het leven, mensen gaan dood. Maar dit was wel veel sneller dan verwacht. En ik woon natuurlijk niet in Nederland, dus ik had haar met kerst voor het laatst gezien. Ik heb veel contact gehad met thuis, maar denk dat het wel goed is dat ik gebleven ben”, zegt Toussaint in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Diskwalificatie m'n minste zorg'

Ze moest vechten tegen d'r emoties toen het over de uitvaart ging. Ze keek die woensdag in Doha op een livestream. "De begrafenis was vandaag, dus die diskwalificatie was eigenlijk wel mijn minste zorg. Ik heb op een livestream zitten kijken, dus ik had écht een 'topdag' vandaag…. Maar, wél goed afgesloten”, zei Toussaint, die ’s avonds als op het nippertje een finaleplaats op de 50 meter rugslag pakte.

'Lullig'

De dag begon dus met een diskwalificatie tijdens de gemengd estafette, waar Nederland medaillekandidaat op was. Op een knullige manier, dat wel. Volgens de regels had ze te lang op haar rug gezwommen tijdens haar vrije slag, in plaats van op haar buik. Altijd is dat legaal, behalve uitgerekend op die afstand. "Wat ik altijd doe: ik zet op m’n rug af en begin dan de onderwaterfase, dan draai ik op mijn zij en dan ga ik op mijn buik, of m’n rug als ik rugslag doe. En dat is dus op dit onderdeel niet toegestaan. Maar ik had ook nog nooit eerder de vrije slag gezwommen in de wisselslag estafette, omdat ik altijd rugslag zwem. Dus dat wist ik niet. En dat was nogal eh… lullig.”