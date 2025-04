Nederlandse topzwemster diep 'geraakt' op onverwachts moment: 'Soms vergeet ik dat zelf'

De Nederlandse topzwemster Kira Toussaint (30) werd in haar leven meerdere keren wereld- en Europees kampioene. Ook deed ze mee aan de Olympische Spelen van 2020 en 2024. Toch zit geluk voor Toussaint ook in een klein hoekje, blijkt uit een hartverwarmend moment uit het recente verleden.

Toussaint was onlangs haar hond aan het uitlaten toen ze werd aangesproken door een vrouw. ' Ze zag mijn ketting met de olympische ringen en vroeg nieuwsgierig wanneer ik had meegedaan', schrijft de zwemster op LinkedIn. Na een poosje realiseerde de vrouw wie ze was. 'Ze zei: "Jij bent Kira Toussaint... Wat heb jij een mooie carrière gehad".'

' Ik was geraakt. Niet alleen door haar woorden, maar ook omdat ik me realiseerde dat ik dat zélf soms vergeet', erkende Toussaint . Volgens de zwemster had ze tijdens haar topsportcarrière te weinig tijd om stil te staan bij haar prestaties. 'Altijd onderweg naar het volgende doel, het volgende toernooi. Reflectie kwam zelden voor.'

Toussaint leert wijze les

Toussaint is inmiddels motivatiespreker en deelt haar verhalen met anderen. Sindsdien krijgt ze steeds meer waardering voor haar werk. 'Door terug te kijken besef ik pas hoeveel die reis mij heeft gebracht en hoe waardevol de lessen zijn die ik daaruit kan delen', vertelt ze. Verder bedankt ze de persoon die ze tegen kwam. 'V oor het gesprek dat me daar op zo’n onverwacht moment weer even aan herinnerde.'

Van topzwemster naar spreekster

Toussaint heeft als specialisatie de rugslag, waar ze ook de nodige records neerzette. Zo is ze houdster van het Europees record op 50 meter rugslag, op de lange- en korte baan. Met 25,60 was Toussaint ook even trotse bezitter van het wereldrecord op de korte baan. Die tijd hield ruim een jaar stand. Inmiddels is de Amerikaanse Regan Smith met 25,23 de wereldrecordhoudster.

Toussaint, die op de Spelen van 2020 en 2024 ver buiten de medailles bleef, weet ook dat er leven is na haar topsportcarrière. Zo deed ze mee aan een groepsprogramma van NOC*NSF om spreker te worden. :Ik ben erg blij dat ik heb geleerd mijn eigen verhaal te vinden en dat op een goede manier te vertellen", zei ze daarover. "Na mijn topsportloopbaan wil ik graag voor bedrijven spreken over topsport en weerbaarheid."