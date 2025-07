Bij het Red Bull Cliff Diving-evenement in Italië voltrok zich een angstaanjagend moment toen klifduikster Molly Carlson vlak voor haar sprong uitgleed en 22 meter naar beneden stortte. Wat volgde, waren zenuwslopende momenten die iedereen met ingehouden adem deed toekijken.

Carlson, een ervaren Canadese atlete en olympiër, maakte tijdens haar routine een fatale misstap. Haar tenen raakten net voorbij de rand van het 22 meter hoge platform, waardoor ze de grip verloor en uitgleed. Wat daarna volgde, was een angstaanjagende val, waarbij iedereen op het randje van hun stoel zat. Tijdens de vrije val slaagde ze erin een indrukwekkende salto te maken, een reflex die haar uiteindelijk in staat stelde het water te bereiken zonder ernstig letsel.

'Een van mijn nachtmerries is uitgekomen'

"Het breekt mijn hart om aan te kondigen dat ik niet zal meedoen aan de tweede ronde van de Red Bull Cliff Diving World Series hier in Italië vanwege een heel angstaanjagend ongeluk. Een van mijn nachtmerries is uitgekomen", deelde de 26-jarige op Instagram. "Allereerst ben ik zo dankbaar dat ik oké ben. Ik had nooit gedacht dat ik ooit van zo’n hoog duikplatform zou uitglijden, maar het gebeurde."

In een video die ze deelde, is te zien hoe Carlson haar voorlaatste sprong in haar routine mist en over de rand valt. Ze stortte 22 meter, ongeveer zeven verdiepingen, naar beneden en raakte gelukkig het water op veilige afstand van de rotsen. Ondanks de chaos wist ze tijdens haar val een voorwaartse salto te maken. "Ik ben geschokt over mijn reflexen die ervoor zorgden dat ik mijn voeten terugvond als een kat en oké ben gebleven. Helaas liep ik bij de afzet een flinke blauwe plek op mijn voet op. Ik had overwogen om door te gaan en toch te duiken, maar dat was niet de juiste keuze voor mijn gezondheid", schreef ze.

Carlson laat zich niet kisten na angstaanjagend ongeluk

Na het incident werd Carlson per reddingsjetski afgevoerd. Ondanks haar verwondingen en de schrik laat ze zich niet uit het veld slaan. "Ik ben zo trots op de meisjes die vandaag in de grote golven hebben gedoken! Ik kan niet wachten om weer daarboven te staan."

Carlson heeft in haar carrière tal van nationale en internationale titels gewonnen en inspireert dagelijks meer dan 680.000 volgers op Instagram met een kijkje in haar training en dagelijks leven. Gelukkig kan ze haar angstaanjagende bijna-doodervaring in goede gezondheid navertellen.