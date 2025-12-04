Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan de 200 meter vrije slag gewonnen. De 25-jarige Nederlandse zwemster dook in Lublin in Polen met 1.50,33 bijna twee seconden onder haar persoonlijke record. Eerder op donderdag had Steenbergen al goud gepakt op de 100 meter wisselslag. Beide keren betekende haar tijd ook een Europees record.

Achter Steenbergen werd de Hongaarse Minna Abraham tweede in 1.51,47, voor de Britse Freya Colbert: 1.51,94. Op de 100 meter wisselslag verbeterde Steenbergen ook al haar persoonlijke record.

Nieuw wereldrecord

Later op donderdag pakte Steenbergen samen met Brandon van den Berg, Sean Niewold en Valerie van Roon een bronzen medaille op de 4x50 meter vrije slag gemengd. De tijd van het viertal was 1.28,42. Het Italiaanse team won in een nieuw wereldrecord van 1.27,26. Hongarije werd tweede in 1.28,04.

Steenbergen heeft dit EK al vijf medailles behaald, waarvan drie gouden. Eerder won ze met Milou van Wijk, Tessa Giele en Van Roon de 4x50 meter vrije slag en samen met Maaike de Waard, Caspar Corbeau en Niewold behaalde ze zilver op de 4x50 meter wisselslag gemengd.

Giele eindigde in de halve finale van de 100 meter vlinderslag als zevende in 56,85, genoeg om mee te doen aan de finale.

Nederland aan de leiding

Nederland gaat, mede dankzij de vele medailles van Steenbergen, na de derde dag van de EK kortebaan aan kop in het medailleklassement.