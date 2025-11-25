De eerste wereldbekerwedstrijden zitten er op en dus kunnen ook de eerste conclusies over de Nederlanders worden getrokken. Een ding is zeker: een aantal vrouwelijke schaatsers is in topvorm. En dat met nog een maand tot het olympisch kwalificatietoernooi. Een bekende naam uit de schaatswereld kijkt vooruit naar het onderdeel waar Nederland geschiedenis schreef en zet een aantal vrouwen op scherp.

Want er gebeurde afgelopen weekend iets heel bijzonders in Calgary. De Nederlandse schaatssters leverden een huzarenstukje af op de 500 meter. Nog nooit reed Nederland naar een eerste, tweede en derde plaats. Nu wel. En er gebeurde nog iets veel gekkers. Met Femke Kok, Jutta Leerdam. Marrit Fledderus, Anna Boersma en Angel Daleman bestond de top-vijf volledig uit landgenotes.

Dat zorgde voor bewondering bij Thijsje Oenema. Zij was ruim tien jaar geleden een van de zeldzame topsprinters die ons land rijk was en had lange tijd het nationaal record in handen. "Wie had dat gedacht?', kijkt ze bij De Telegraaf terug op de unieke prestatie van het vijftal. "Het is ook weleens kwakkelen geweest met het Nederlandse vrouwensprinten."

Andere tijden

Op bijvoorbeeld de Spelen van 2014 en 2018 reed Nederland bij de vrouwen op die afstand geen deuk in een pakje boter. Nu is dat wel anders. Oenema ziet een 'veel sterkere lichting' dan in haar tijd en merkt dat door die sterke prestaties iedereen veel fanatieke wordt. "Die meiden stimuleren elkaar. Niemand wil verliezen van een Nederlandse. Dat Jutta Leerdam een persoonlijk record schaatste, is daar ook een positief gevolg van."

Wie gaan er naar Olympische Spelen?

Over een aantal weken wordt duidelijk welke vrouwen naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Op de 500 meter is er plek voor een drietal. En dus missen twee van de vrouwen die geschiedenis schreven op die afstand de boot. Femke Kok lijkt een zekerheidje, maar verder strijden onder meer Leerdam, Boersma, Fledderus en Daleman voor de resterende twee plekken.

Voordeel voor Jutta Leerdam

Oenema weet wat nodig is om te pieken op het juiste moment en zet Leerdam en co op scherp. "Dat wordt vooral mentaal een uitdaging", voorspelt ze. En dan ziet ze een duidelijke favoriet: Leerdam. "Zij weet wat het is om onder druk te presteren. Dat moeten een Anna Boersma en Marrit Fledderus nog allemaal laten zien."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.