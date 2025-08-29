De Nederlandse topzwemster Tes Schouten (24) is geëmigreerd uit Nederland. Dat laat ze zien op sociale media. Schouten heeft een bewogen jaar achter de rug en hoopt in België een 'frisse start' te maken.

Na de Olympische Spelen van 2024 begon Schouten in september aan gezondheidsproblemen te lijden. Eerst ervoer ze ernstige pijn en zwellingen aan de linkerkant van haar gezicht. Dat ging gepaard met tintelingen, grote vermoeidheid en later uitvalsverschijnselen aan haar linkerarm en -been.

De situatie werd erger in november. "Ik kon niet meer eten, praten en lopen", schetste Schouten, die "huilend op de bank" lag van de pijn. Een definitieve diagnose volgde niet in het ziekenhuis, maar mogelijk had ze eerder dat jaar een beroerte gehad.

Terugkeer in juli

Lang leefde Schouten in onzekerheid. Ze besloot in april van dit jaar op vakantie te gaan naar Aruba en daarna aan haar herstel te werken. Met succes, want in juli stonden alle seinen op groen voor een terugkeer. "Alle onderzoeken zijn goed, mijn lichaam is in principe gezond en de pijnklachten zijn vrijwel helemaal verdwenen", zei ze tegen de NOS.

'Nieuwe start'

Schouten heeft nog wel last van vermoeidheid, maar inmiddels heeft ze de volgende stap gezet in haar carrière. De 24-jarige is verhuisd naar het Belgische Antwerpen, waar ze gaat trainen. Schouten gaat haar coach Mark Faber achterna, die bij de Nederlandse zwembond (KNZB) vertrok. "Bij hem ben ik de beste sporter geweest en kan ik dat ook weer worden", verzekerde ze.

Inmiddels heeft Schouten de sleutels van haar appartement in Antwerpen gekregen. Daarvan deelt ze een foto op Instagram. "Op naar een frisse start in Antwerpen", schrijft de Nederlandse topzwemster erbij. "Happyyyy", sluit ze af.