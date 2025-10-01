Twee keer olympisch goud, eenmaal zilver, drie wereldtitels en acht Europese titels. Een greep uit de bomvolle prijzenkast van Sharon van Rouwendaal, de meest succesvolle openwater zwemster ooit. Maar dat boek is inmiddels gesloten voor de 32-jarige Nederlandse.

Begin september bracht Van Rouwendaal naar buiten dat ze gestopt is als profzwemster. Haar carrière stond al op een lager pitje na haar emotionele olympische goud in Parijs vorig jaar. Toen won Van Rouwendaal een zenuwslopende race, die ze opdroeg aan haar overleden hond Rio.

'Kreeg de kriebels niet'

Spijt van haar keuze om te stoppen heeft Van Rouwendaal allerminst. Deze zomer was ze als ambassadeur bij de WK in Singapore, waar ze de andere kant van de medaille leerde kennen. Niet meer het strakke regime een dag voor de race, maar gewoon lekker borrelen bij een diner. "Dat is de andere kant die ik nooit heb kunnen doen", zegt ze in het Gemerts Nieuwsblad, de lokale krant van het dorp waar ze woont.

De WK in Singapore opende haar ogen. "Het was heel snel duidelijk dat ik die kriebel niet meer kreeg", blikt Van Rouwendaal nu terug. Haar ouders kunnen nog niet helemaal bevatten dat ze gestopt is. "Mijn vader mist het kijken van de sport op tv. Hij rijdt nog steeds door Gemert en vertelt tegen iedereen wat ik allemaal gedaan heb", lacht ze. "Mijn moeder sprong een gat in de lucht toen ik het vertelde. Ze had veel stress tijdens wedstrijden."

Van Rouwendaal voelt zich als een vis in het water in haar nieuwe dorp

Tegenwoordig geeft Van Rouwendaal zwemclinics over de hele wereld. "Elke keer kom ik terug uit hele mooie reizen - Tahiti, Kaaimaneilanden, Mexico - en dan denk ik: ik wil hier nooit meer weg. Mijn ouders komen langs voor een kop koffie. Ik voel me hier helemaal thuis en er is ook altijd wel wat te doen. Mijn huis is helemaal fijn, ik heb lieve buren en het is heel fijn om hier te wonen", vertelt ze over Gemert, waar ze sinds vorig jaar woont.