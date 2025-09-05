Topzwemster Sharon van Rouwendaal heeft vrijdagavond in RTL Tonight een grote aankondiging gedaan. Met veel emotie vertelde ze dat ze gaat stoppen met haar sportcarrière.

Ter inleiding van het interview met de olympisch kampioene werden een aantal fragmenten van haar succesvolle carrière getoond. Dat raakte Van Rouwendaal zichtbaar. Toen presentator Humberto Tan haar vroeg waarom ze zo emotioneel werd, kwam het hoge woord eruit. "Ik ben hier om te zeggen dat ik ga stoppen met zwemmen."

Haar topsportcarrière 'komt nooit meer terug', dat beseft ze des te meer nu ze de beelden van haar carrière ziet. "Dit is ook de eerste keer dat ik het uitspreek naar de wereld." Een moeilijk moment dus voor Van Rouwendaal.

De 31-jarige had na de Spelen van Parijs al het gevoel dat ze haar hoogtepunt had bereikt. Toch wilde ze nog wachten met een afscheid van de sport. "Ik wilde het echt zeker weten. Ik denk dat ik het 100 procent zeker wist tijdens de WK zwemmen in Singapore. Want ik miste het niet."

Pijn en offers

Wat de openwaterzwemster met name niet mist, is de pijn die met haar topsportcarrière gepaard ging. "Je hebt heel veel blessures. En je moet er zo veel voor doen. Het is moeilijk te verwoorden wat je ervoor op moet geven. Ik ging als 13-jarig meisje uit huis en word nu bijna 32. Ik heb achttien jaar lang mijn leven gegeven om te zwemmen. Het is een hele zware sport."

Ze vind al die opofferingen, het vele trainen en de pijn het niet meer waard. "Ik mis mijn ouders en mijn familie heel erg." Ze geniet nu van een leven waarin ze hen bijna dagelijks kan zien, vertelt ze met een grote glimlach. "Dat voelt veel fijner dan medailles winnen."