De omstreden Enhanced Games zorgen al een tijd voor veel discussie. Die is in Engeland opnieuw opgelaaid door de keuze van zwemmer Ben Proud om aan de 'dopingspelen' deel te nemen. Dat besluit wordt stellig veroordeelt door de sportbond.

De Britse Proud neemt volgend jaar deel aan de omstreden Enhanced Games, een serie wedstrijden in Las Vegas waarin doping en andere verboden hulpmiddelen zijn toegestaan. De 30-jarige Brit won afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Parijs nog zilver op de 50 meter vrije slag.

"Het is tijd voor verandering", lichtte Proud op zijn Instagram-account zijn keuze toe. "Ik ga stoppen met traditioneel zwemmen om mee te doen aan de Enhanced Games. Ik stap in een wereld die alles wat we weten over prestaties op zijn kop zet, en krijg de kans om de grenzen van het menselijk vermogen te verleggen met de middelen en mogelijkheden van onze tijd."

'Ongelooflijk teleurgesteld'

De Britse zwembond Aquatics GB zei "ongelooflijk teleurgesteld" te zijn dat Proud ervoor kiest op het omstreden 'dopingtoernooi' uit te komen. "Aquatics GB staat samen met onze partners volledig achter de waarden en principes van schone sport en veroordeelt het besluit van Ben in de sterkst mogelijke bewoordingen", aldus een verklaring.

De overkoepelende sportbond UK Sport verklaarde met spoed te zullen bekijken of Proud nog in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. "Het is echter duidelijk dat elke overtreding van de antidopingregels in strijd is met het beleid waaraan elke atleet zich moet houden om financiering van UK Sport te ontvangen", meldde UK Sport.

Streven naar schone sport

Proud zei tegen de BBC dat hij de traditionele sport en de Enhanced Games (Versterkte Spelen) ziet als "twee zeer verschillende entiteiten" en dat hij met zijn deelname het streven naar schone sport niet ondermijnt.

De eerste editie van het toernooi staat gepland voor mei 2026. Op de agenda staan competities in zwemmen, atletiek en gewichtheffen. Er valt voor de deelnemers veel geld te verdienen.