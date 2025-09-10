Op het veld scoort Vinícius Junior veelvuldig en nu is het ook buiten de lijnen raak. Een van 's werelds beste voetballers is naar verluidt een relatie begonnen met een beroemde vrouw die onlangs gescheiden is en drie kinderen heeft.

De Braziliaanse sterspeler (25) heeft roerige weken achter de rug bij Real Madrid. Zijn contract loopt tot de zomer van 2027, maar er is nog geen duidelijkheid over een verlenging of een mogelijk vertrek. Toch heeft de aanvaller in het nieuwe seizoen al drie La Liga-wedstrijden gespeeld, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf. Dit bewijst dat de onzekerheid zijn prestaties niet heeft beïnvloed.

In de roddelbladen

Nu duikt hij echter ook op de voorpagina's van de roddelbladen. Het gerucht gaat dat hij een relatie heeft met Virginia Fonseca, een populaire Braziliaanse tv-presentatrice van 26 jaar. De geruchten laaiden verder op nadat hij haar een boeket bloemen stuurde. Sindsdien hebben ze meerdere keren in het geheim gedineerd in Madrid.

Nieuwe vlam

Het medium LeoDias onthulde dat Vinícius Júnior en Virginia Fonseca afgelopen maandag, 1 september, een privé-diner hadden in een luxe restaurant in Madrid.

Hun ontmoetingen zijn de afgelopen weken intensiever geworden en hoewel ze probeerden ze geheim te houden, bereikte het nieuws snel het publiek. Het nieuwe koppel heeft geen commentaar gegeven, maar in dergelijke gevallen wordt stilte vaak als een bevestiging gezien.

Virginia Fonseca zich ontpopt tot een van de meest invloedrijke persoonlijkheden in Brazilië. Volgens Braziliaanse media brak ze met een mix van charisma, talent en een sterke band met het publiek door in de entertainmentwereld en werd ze een tv-presentatrice en een van de meest gevolgde influencers in Latijns-Amerika.

Haar Instagram-profiel meer dan 50 miljoen volgers heeft, wat haar enorme invloed en connectie met fans weerspiegelt. De foto's die ze regelmatig plaatst, en waarop ze volgens velen er fantastisch uitziet, dragen hieraan bij. Onlangs plaatste ze nog een foto met een enorme bos rode rozen.

Gescheiden, moeder van drie

De afgelopen jaren stond Virginia vaak in het middelpunt van de tabloid-aandacht vanwege haar privéleven. Ze was getrouwd met de Braziliaanse zanger Zé Felipe, met wie ze drie kinderen heeft – twee dochters en één zoon. Hoewel ze een van de meest stabiele koppels in de publieke arena leken, kondigden ze onlangs hun scheiding aan, wat een enorme impact had in Brazilië en daarbuiten.

Nu wordt er in de media steeds meer gesproken over een vermeende relatie met Vinícius Júnior, die, net als de meeste beroemde voetballers, vaak in verband wordt gebracht met verschillende vrouwen – voornamelijk modellen, influencers, maar ook zangeressen, actrices en presentatrices.