Zwemlegende Pieter van den Hoogenband is met de dood bedreigd. Dat onhult hij in een interview met tijdschrift Mezza. De Nederlander, inmiddels 47 jaar oud, was in de jaren 2000 een icoon met meerdere gouden olympische medailles. Maar een beslissing van hem in Parijs 2024 leverde een stroom aan haatberichten op. Daar wist hij mede door een nare ervaring uit zijn jeugd uiteindelijk mee te dealen.

Na zijn actieve carrière werd hij chef de mission van TeamNL op verschillende Olympische Spelen. Zo ook in Parijs vorig jaar, waar hij meteen met een precair onderwerp te maken kreeg en daar wat van moest vinden. Beachvolleyballer Steven van de Velde werd in Engeland veroordeeld voor seksueel misbreuk, maar mocht van Van den Hoogenband toch gewoon meedoen namens Nederland aan de Spelen. Dat zorgde voor een internationale storm van onbegrip, boosheid en dus doodsbedreigingen.

'Ik stop er lekker mee'

"Wanneer je met de dood wordt bedreigd denk je heus wel even: 'Ik stop er lekker mee'", erkent Van den Hoogenband nu een klein jaar na dato. "Maar al heel snel kan ik zoiets ook weer naast me neerleggen." Van den Hoogenband is zelf door het leven gepokt en gemazeld en heeft geleerd zich 'altijd comfortabel te voelen als een situatie oncomfortabel is', zegt hij. "Daar heb je je verdere leven profijt van."

Pesten

Een dikke huid heeft de Nederlandse ex-topzwemmer ook gekregen in zijn jeugd, toen hij veel gepest is. "Dat pesten heeft me zeker gevormd, ja. Geloof me: het doet wat met je als kind, wanneer je je niet veilig voelt in je klaslokaal. Ik kan de Pietertje van toen nog moeiteloos uittekenen: tenger, mager, bang voor de pestkoppen. Man, ik voelde me zo eenzaam, durfde er zelfs niets over tegen mijn ouders te vertellen."

'Raakte me nog steeds'

Hij sprak zichzelf als kind streng toe, ging zich met zwemmen 'wapenen', kreeg zelfvertrouwen en toen was het pesten snel voorbij. Maar nu, meer dan dertig jaar later, ondervindt hij nog altijd de gevolgen van wat hem als kind is overkomen. "Jaren na mijn schooltijd, in de periode dat ik mijn eerste internationale successen al had behaald, kwam ik een van die gasten opeens tegen in de kroeg. Hij was zo trots op het feit dat we samen in de klas hadden gezeten. Ik merkte aan mezelf dat het me, zelfs jaren na dato, nog steeds raakte om die gast onder ogen te komen. Dat zegt wel iets over hoe hard pesten binnenkomt."