Zwemlegende Pieter van den Hoogenband weet als geen ander hoe het er aan toe gaat bij grote sportevenementen. Als olympisch kampioen en huidige olympische chef de mission kijkt hij met veel interesse naar de WK atletiek in Tokio, Japan.

Er waren tijden dat Team NL voor spek en bonen afreisde naar een WK atletiek. Momenteel beleeft Nederland een gouden periode wat atletiek betreft. Sifan Hassen en Femke Bol zijn wereldsterren die grootse prestaties leveren en in het recente verleden was Dafne Schippers een prijzenpakker.

Van den Hoogeband schrijft op LinkedIn: " Ik kijk met ontzettend veel plezier naar het WK atletiek. De afgelopen jaren zijn we daar natuurlijk enorm in gegroeid als land, wat het leuker maakt om te zien en te volgen."

Tokio

Er is een andere reden dat hij deze editie van de WK atletiek omarmt. Dat heeft te maken met de locatie: Tokio. Die stad heeft een bijzondere plek in zijn hart, schrijft hij. De Brabander blikt terug op de Olympische Spelen van 2021 te Tokio, die vanwege corona een jaar later werd gehouden.

" Ik ben nog steeds heel dankbaar dat de Spelen doorgingen, ondanks dat het een jaar later was. Het was een situatie van ‘adapt, accept and move on’. De mindset van onze hele ploeg toen. Want, een getal dat weinig mensen echt kennen: ongeveer 70% van de olympiërs maken maar één keer een Olympische Spelen mee. Ook dat was onderdeel van de gemengde gevoelens destijds. Maar daar was natuurlijk wel meer anders of vreemd of vervelend", schrijft hij.

Oranje gekleurde succes

Tot slot roemt hij enkele plakkenpakkers in de hoofdstad van Japan. " En wat is het geweldig om ons oranje gekleurde succes te zien. Het zilver van Jorinde van Klinken. Het zilver van de gemengde estafetteploeg. Het goud van Femke Bol. En vanzelfsprekend alle andere verhalen die er net zoveel toe doen, waardoor sport zo mooi is om te volgen."

Femke Bol

Ook Bol had al eerder in Tokio geschitterd. Ze won deze vrijdag vier jaar na haar bronzen olympische medaille op de 400 meter horden in Tokio haar tweede wereldtitel op het onderdeel in hetzelfde stadion.

"Ik heb daar wel bij stilgestaan, want ik had in de finale precies dezelfde baan. Toen was ik onbevangen en liep ik voor het eerst tegen de grote Amerikaanse atletes, nu heb ik zoveel meer ervaring en ook zoveel meer rust. Ik ben nog nooit zo rustig geweest op een toernooi", zei ze in de catacomben van het Japan National Stadium.