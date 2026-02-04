Het is bijna tijd voor het grootste eendaagse sportevenement ter wereld: de Super Bowl. Daar komen sport en entertainment in extreme vorm samen. Zeker bij de Halftime Show, waar honderden miljoenen Amerikanen naar kijken. Dit jaar heeft de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny de eer om op te treden in Santa Clara. Dat was tegen het zere been van president Donald Trump, die kwam met een alternatieve show.

Daar is Kid Rock de hoofdact. De conservatieve organisatie Turning Point USA, opgericht door de vorig jaar vermoorde activist Charlie Kirk, organiseert dan de zogenoemde All-American Halftime Show.

Naast Kid Rock, die bekendstaat als een groot supporter van president Donald Trump, treden ook zangeres Gabby Barrett en zangers Brantley Gilbert en Lee Brice op. De show wordt uitgezonden op vijf Amerikaanse tv-zenders en op de socialmediakanalen van Turning Point USA.

Trump furieus over keuze voor Bad Bunny

President Trump is fel tegenstander van de keuze voor Bad Bunny als artiest tijdens de Halftime Show. Ook de rockband Green Day, die voorafgaand aan de wedstrijd optreedt, kon niet op zijn goedkeuring rekenen. "Ik ben anti-hen", zei hij eind januari in een interview met The New York Post. "Ik vind het een verschrikkelijke keuze, het zaait alleen maar haat. Vreselijk."

De Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny, bekend van nummers als La Canción en Dákiti, is een uitgesproken criticus van het beleid van de Trump-administratie. In 2025 gaf Bad Bunny bijvoorbeeld een tour van 31 concerten in Puerto Rico en weigerde hij elk optreden op het Amerikaanse vasteland, als protest tegen de massale deportatie van migranten die momenteel in de VS plaatsvindt.

Geen inzet ICE

Tijdens de Super Bowl zullen er geen ICE-agenten worden ingezet. Dat zegt Cathy Lanier, vicevoorzitter en hoofd veiligheid van de American footballcompetitie NFL. "Er zijn geen ICE-maatregelen gepland", zegt Lanier, "daar zijn we van overtuigd". Volgens haar zal de inzet van politie vergelijkbaar zijn met andere edities van de seizoensfinale in het American football.

De inzet van agenten van immigratiedienst ICE en de Amerikaanse grenspolitie ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten, nadat twee burgers de afgelopen weken werden doodgeschoten door de diensten in de stad Minneapolis. De mogelijke inzet bij de Super Bowl is veelbesproken omdat de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny, fel tegenstander van ICE, de befaamde halftime show verzorgt.

Super Bowl 2025

De Super Bowl gaat zondag tussen Seattle Seahawks (winnaar van de NFC) en New England Patriots (winnaar van de AFC). De Pats zijn samen met Pittsburgh Steelers recordhouder qua aantal overwinningen (6). Vorig jaar won Philadelphia Eagles, dat daarna een bezoek bracht aan het Witte Huis in Washington.