Italië stroomt voller en voller met olympische sporters. Veel Nederlandse atleten hebben de reis al naar Milaan gemaakt, net als de nodige Amerikanen. Een enkeling moest de naam van hun onderkomen wijzigen, na een stroom aan kritiek vanwege een veelbesproken rel in eigen land. Daar hadden ze van te voren geen rekening mee gehouden.

Het gaat om het gedeelte waar de Amerikaanse kunstschaatsers verblijven. Oorspronkelijk was het idee om het Ice House te noemen. Dat ligt gevoelig door de situatie in de Verenigde Staten, waar ICE-agenten met harde hand achter immigranten zitten. Bij protesten in Minneapolis tegen het optreden van de immigratiedienst zijn inmiddels twee personen omgekomen: Renee Good en Alex Pretti, beiden 37 jaar oud.

Nieuwe naam

De kunstschaatsers zitten niet net als veel andere atleten in het olympisch dorp. Zij hebben hun kamp opgeslagen in het vijfsterrenhotel Aethos Milan. Voor de Winterspelen hebben ze het door de ophef nu omgedoopt tot Winter House. In een verklaring van de kunstschaats-, schaats- en ijshockeyfederaties staat dat het huis bedoeld is als een "privéruimte zonder afleiding" waar de atleten samen kunnen komen.

ICE in Milaan

ICE zal ook in Italië zijn opwachting maken. Dat zorgde al voor de nodige protesten. Matteo Piantedosi, minister van Binnenlandse Zaken, noemt de ophef onnodig. "ICE kan geen operationele politietaken uitvoeren op ons nationale grondgebied en zal dat ook nooit kunnen."

De agenten die naar de Spelen komen, maken deel uit van de onderzoekstak Homeland Security Investigations (HSI) van ICE. Ze gaan volgens de VS onder meer inlichtingenwerk doen en advies geven. Het zou niet de bedoeling zijn dat ICE-agenten in Italië gaan patrouilleren. De Italiaanse minister Piantedosi zei dat het gebruikelijk is dat landen hun eigen veiligheidsmensen naar Spelen in het buitenland sturen. Dat heeft Italië zelf ook gedaan, stelde hij.

Extra veiligheid

Het grote sportevenement begint deze week en gaat gepaard met een grote veiligheidsoperatie. Er worden duizenden agenten en militairen ingezet. Het gaat volgens de minister onder meer om explosievenexperts, scherpschutters, antiterreureenheden en skiënde politiemensen. Het ministerie van Defensie levert onder meer voertuigen, drones, radars en vliegtuigen.