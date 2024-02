Super Bowl-reclames zijn financiele touchdown voor sterren: Ben Affleck pakte 10 miljoen dollar

De Super Bowl is het grootst eeendaagse sportevenement ter wereld, zo wordt aldoor beweerd over de NFL-finale. Wat de commerciele waarde ervan betreft lijkt de wedstrijd inderdaad onovertroffen. Acteur Ben Affleck kan daarover meepraten.

Het schijnt dat de Amerikaan, bekend van onder meer 'Good Will Hunting' en 'Argo', in 2023 liefst 10 miljoen dollar binnenharkte door mee te doen in een commercial. Dat spotje werd rondom de Super Bowl uitgezonden. Het gaat om een reclame van Dunkin' Donuts. CNN schrijft dat de keten enorm profiteerde van de commercial met Affleck.

Meeste donuts ooit

Scott Murphy, baas van Dunkin' Donuts, zegt: "Na de uitzending werd ons bedrijf 7 miljard keer op iemands scherm vermeld. Ons jaar begon met een knal." En een anonieme bron, die betrokken was bij het maken van de video, zegt: "De dag erna verkocht de keten de meeste donuts op één dag ooit. Dat zegt genoeg over het succes."

Super Bowl vol poen

Ook rondom de Super Bowl in 2024 zullen veel sterren hun opwachting maken om een of ander product aan de man te brengen. CNN weet dat onder meer Jennifer Aniston, Chris Pratt, Jason Momoa en regisseur Martin Scorsese op een of andere manier bergen poen gaan overhouden aan de reclameblokken.

Lees hieronder meer over de reclames rondom de Super Bowl.