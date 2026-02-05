Topatlete Alysha Newman (31) heeft zich in de problemen gewerkt. De Canadese polsstokspringster, die brons veroverde bij de Olympische Spelen van 2024, heeft de whereabouts-regels verbroken. Om die reden is ze door de Athletics Integrity Unit (AIU) voorlopig geschorst.

Newman heeft sinds mei 2025 geen wedstrijd meer afgewerkt. Ondanks dat ze dus inactief was, moest ze wel voldoen aan de dopingregels van de AIU. Zo heeft ze de verplichting om per dag en zelfs per dagdeel aan te geven waar ze precies is, zodat ze kan worden benaderd voor een dopingcontrole

Driemaal gemist

Het kan gebeuren dat een atleet toch niet precies op de locatie is die in de administratie is verwerkt. Kan gebeuren en mag ook gebeuren. Maar vindt dat driemaal plaats binnen 12 maanden, dan is er een probleem. En dat is bij Newman gebeurd, vandaar de voorlopige schorsing.

De AIU meldt verder geen details. Op de site staat alleen dat de bond is overgegaan tot dit: Notice of Allegation Issued. Oftewel: ze is in staat van beschuldiging gesteld. Het is nu aan het kamp van Newman om te verklaren hoe het mis kon gaan en te proberen de voorlopige schorsing tot een eind te brengen zonder dat er een definitieve schorsing volgt.

Twerken

Newman greep in 2024 brons in Parijs met een Canadees record van 4,85 meter. Na haar bronzen sprong trakteerde ze de kijkers op een potje twerken, oftewel een sensueel dansje waarbij het achterwerp wordt geschud. Daarnaast werd ze vijfde bij de WK outdoor in 2019.

Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bronz madalya başarısını twerk yaparak kutladı.



📌Onlyfans hesabı bulunan Alysha Newman'ın twerk hareketini reklam amaçlı yaptığı iddia edildi.

pic.twitter.com/uWvGhk7HBA — Onedio (@onedio) August 9, 2024

Newman is populair op social media en is een van de atleten met een account op OnlyFans. Het platform werd bekend vanwege zijn pikante inhoud, maar sporters gebruiken het ook om familievriendelijke beelden van achter de schermen te delen.

Merk

Daar zei ze over: "Mensen kunnen mij elke week zien springen, dat is nog altijd het belangrijkste. En er zijn nog grote namen op OnlyFans hé, denk aan rapster Cardi B. Denk je dat zij porno verkoopt? Nee. Ik zou nergens zijn zonder mijn merk. We krijgen wel een inkomen van de overheid, maar dat is niet genoeg om van te leven."