Lieke Klaver slaat 'Nederlandse' koffieproeverij over en traint vrolijk door in lastig klimaat

Terwijl haar collega's genieten van een koffieproeverij, is Lieke Klaver hard aan het doortrainen in Zuid-Afrika. De atletiektopper bereidt zich samen met een groep Nederlandse atleten voor op het outdoorseizoen. Maar zelfs in de Afrikaanse hitte kun je niet altijd buiten trainen, laat Klaver op haar Instagram zien.

Met het zonnige aprilweer hadden de Nederlandse atleten ons land eigenlijk niet eens hoeven te verlaten. Toch zijn verschillende Nederlandse atletiektoppers neergestreken in Zuid-Afrika. Op sociale media verschijnen fraaie plaatjes van het land. Maar ook in Zuid-Afrika kan het soms regenen.

"Een beetje regen laat ons niet stoppen", schrijft Klaver in haar Instagram Stories op het moment dat ze schuilt voor de regen. Naast haar staan talenten Britt de Blauw (20) en Madelief van Leur (17). De atleten delen hun sponsor: alle drie worden gesteund door Adidas. Daarnaast houden ze van dezelfde afstand, de 400 meter.

Artikel gaat verder onder de foto.

Lieke Klaver en haar atletiekcollega's © ig/liekeklaver

Klaver is de perfecte leermeesteres voor de twee talenten. De 26-jarige atlete won bij de EK indooratletiek in Apeldoorn de gouden plak op de 400 meter, haar eerste individuele gouden medaille. De 17-jarige Van Leur timmert zelf ook al aardig aan de weg. Zij won brons op de 400 meter op de EK atletiek onder 18.

'Gouden' Nederlandse atlete maakt in nieuwe atletiekcompetitie kans op gigantisch bedrag Waar atleten als Femke Bol en Lieke Klaver langzaam richting het buitenseizoen toe trainen, staat dit weekend een belangrijk toernooi op het programma voor een andere Nederlandse atleet. Cathelijn Peeters start in een nieuwe atletiekcompetitie van sprintlegende Michael Johnson. En daar zijn flinke centen mee te verdienen.

Koffieproeverij

Waar Klaver druk aan het trainen is, is het grootste gedeelte van de groep Nederlandse atleten in Zuid-Afrika bezig aan een koffieproeverij. Liemarvin Bonevacia geniet op zijn Instagram Stories van de verse geur van koffiebonen. De middag lijkt georganiseerd te zijn door 400 meterspecialist Tony van Diepen, die door collega-atleten Nick Schmidt en Diane van Es getagt wordt op Instagram. "Deze mannen kunnen dagenlang praten over koffie", schrijft Van Es bij een foto van Van Diepen.

Topatlete Lieke Klaver wordt onaangenaam verrast bij bijzondere transactie Lieke Klaver kan niet altijd de snelste zijn. Donderdagochtend probeerde ze net als duizenden andere Nederlanders kaartje te bemachtigen voor het concert van Chris Brown, alleen dat mislukte.

WK atletiek

Het belangrijkste atletiektoernooi staat na pas na de zomer op het programma. Van 13 tot en met 21 september worden de WK atletiek gehouden in Japan.