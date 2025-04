'Gouden' Nederlandse atlete maakt in nieuwe atletiekcompetitie kans op gigantisch bedrag

Waar atleten als Femke Bol en Lieke Klaver langzaam richting het buitenseizoen toe trainen, staat dit weekend een belangrijk toernooi op het programma voor een andere Nederlandse atleet. Cathelijn Peeters start in een nieuwe atletiekcompetitie van sprintlegende Michael Johnson. En daar zijn flinke centen mee te verdienen.

Peeters werd eerder dit jaar in Apeldoorn Europees kampioen indoor op de 4 x 400 meter estafette. Dat was eerst nog even zweten, want door een actie van Peeters werden Bol, Klaver en Nina Franke eerste gediskwalificeerd. Het Nederlands team vocht de beslissing aan en mocht zich uiteindelijk toch Europees kampioen noemen.

Na de afronding van het indoorseizoen werken de meeste Nederlandse atleten rustig toe richting het najaar. Sterker nog, Bol sloeg in eigen land de individuele disciplines over op de EK indoor. Het belangrijkste toernooi dit jaar is de WK atletiek in Tokio, die van 13 tot en met 21 september gehouden worden. Daarvoor rent Bol haar favoriete discipline - de 400 meter horden - op de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo.

Grand Slam Track

Voor de 27-jarige Peeters begint het buitenseizoen dit weekend al. In het Jamaicaanse Kingston is ze onderdeel van de nieuwe atletiekcompetitie Grand Slam Track (GST), bedacht door 4-voudig winnaar van olympisch goud Michael Johnson. Vergelijkbaar als in het tennis zijn er vier 'slams': Kingston, Miami, Philadelphia en Los Angeles.

Atleten worden in verschillende groepen geplaatst. Peeters is de enige Nederlandse die uitgenodigd is voor de competitie waar veel prijzengeld te verdienen is. Zij rent de 400 meter en de 400 meter horden. Wie het beste presteert over de twee disciplines mag zich een grandslamwinnaar noemen. Op vrijdag rent Peeters de 400 meter horden, terwijl op zondag de 400 meter vlak op het programma staat.

Gigantische prijzenpot

Het evenement wordt niet georganiseerd door de mondiale atletiekbond en dus is er ruimte voor een flinke prijzenpot. Naast een basissalaris wint de winnaar van een 'slam' liefst 100.000 dollar. Ter vergelijking: het winnen van een Diamond League levert een atleet 'slechts 10 tot 20 duizend dollar op. Peeters gaat sowieso cashen in Jamaica, want zelfs de laatste plaatst neemt 10 duizend dollar mee naar huis.

Ondanks het grote geld lieten niet alle toppers zich verleiden om mee te doen aan de nieuwe competitie van Johnson. De grootste naam is de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, wereldrecordhoudster op de 400 meter horden én grootste concurrente van Bol. Cole Hocker (olympisch goud op de 1500 meter) en Gabby Thomas (goud op de 200 meter) zijn ook aanwezig.