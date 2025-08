Het zijn barre tijden voor de Amerikaanse sprintster Sha'Carri Richardson. Enkele dagen geleden werd ze gearresteerd nadat ze compleet door het lint ging op een vliegveld. Tot overmaat van ramp heeft ze nu een WK-ticket misgelopen.

Richardson is voormalig wereldkampioene op de 100 meter en pakte zilver op diezelfde afstand tijdens de Olympische Spelen van 2024. Haar partner Christian Coleman is eveneens een succesvolle sprinter: hij won goud op het WK van 2019 op de 100 meter en werd bovendien tweevoudig wereldkampioen met het Amerikaanse estafetteteam.

Incident

De twee maakten eerder dit jaar bekend dat ze een setje zijn, maar van erg liefdevol gedrag jegens elkaar is niet echt te spreken. Dit is op te maken uit een bizar incident dat afgelopen week plaatsvond. De twee kregen het namelijk flink aan de stok met elkaar op het vliegveld. Richardson gooide een koptelefoon naar haar vriend en duwde hem vervolgens tegen een paal. Niet lang hierna werd de sprintster in de boeien geslagen.

Volgens MediaTakeOut.com draaide de ruzie om een vermeende affaire van Coleman. Omstanders vertelden de site dat 'Sha’Carri volledig uit haar dak ging op het vliegveld'. "Ze schold Coleman op allerlei manieren uit en beschuldigde hem van vreemdgaan. Aanvankelijk probeerde Coleman zijn kalmte te bewaren, maar volgens ooggetuigen werd Sha'Carri alleen maar woedender. Ze ging door het lint en hij keek beschaamd om zich heen."

Arrestatie

Richardson werd uiteindelijk gearresteerd, maar is afgelopen zondag weer vrijgelaten. Wat dit betekent voor de relatie tussen de twee blijft onduidelijk. Op Instagram heeft ze inmiddels alle foto's met Coleman verwijderd en liet ze in een recente post doorschemeren dat 'het tijd is voor verandering'.

Kwalificatie

Na haar arrestatie liet Richardson eerst weten zich volledig terug te trekken uit de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor het WK, ondanks dat ze eerder al had deelgenomen aan de series van de 100 meter (waar ze 11,07 seconden liep). Uiteindelijk besloot ze op het laatste moment toch nog mee te doen aan de 200 meter, maar zonder succes. Geen WK dus voor haar op die afstand.

Coleman wist zelf de finale van de 200 meter te bereiken, maar eindigde daarin als zesde. Richardson richt zich nu volledig op de 100 meter in Tokio, waar ze haar wereldtitel moet verdedigen.