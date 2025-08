Het openhartige interview van topatlete Zoë Sedney werd dinsdagavond uitgebreid besproken in talkshow De Oranjezomer. Zij raakte in een depressie nadat een seksfilmpje van haar met een collega gelekt werd en ze zich vervolgens in de steek gelaten voelde door alles en iedereen. Ze miste de Olympische Spelen, terwijl haar toenmalige sekspartner wél naar Parijs mocht. Ex-topschaatser Ben van der Burg breekt een lans voor de 23-jarige Sedney.

Hij vindt vooral dat het de schuld van de bond (de Atletiekunie) is dat Sedney zoveel leed heeft ervaren van het hele incident. Terwijl zij van niks wist en ervan uitging dat de atleet in kwestie geschorst zou worden, bleek dat niet het geval. Hij mocht doodleuk wél naar de Spelen, terwijl Sedney met veel (mentale) problemen thuiszat en in een depressie belandde. Dat vertelde ze zelf allemaal in een interview met Helden. Van der Burg staat aan haar kant. "Dat verspreiden van het filmpje is zo verschrikkelijk asociaal", was hij meteen scherp.

'Dat ze dat niet snappen...'

"Dat ze dat niet snappen... Dan komt het uiteindelijk nu allemaal naar buiten - en dat is goed ook, want dan kunnen we er onze afschuw weer over uitspreken - maar dan komt er nu weer een integriteitscommissie. Dat is wel leuk, we lossen altijd alles op met dat soort commissies", zei hij sarcastisch. "Maar uiteindelijk gaat het om gedrag van mensen. Je kan wel de hele tijd controlegroepjes laten praten met elkaar, maar het gaat erom wat die atleet zelf doet. Dat vergeten we vaak."

'Dan denk ik: hè?!'

Volgens hem is 'altijd weer zo'n commissie' niet de oplossing, maar gaat het om normen en waarden. Ex-voetbalcommentator Jack van Gelder vindt het vooral opvallend dat die jongen de seksuele daden zélf gefilmd heeft, maar tegelijkertijd beweert dat hij de video niet gedeeld heeft. "Dan denk ik: hè?!", waarop Van der Burg ook zijn handen ter hemel richt: "Ja, wie dan?" Het voelt voor de voormalig zilveren medaillewinnaar op de WK allround heel onrechtvaardig allemaal.

'Hoe laf!'

"Die jongen is dus wel naar de Spelen gegaan en zij niet. En ook hoe de bond daar dan laf mee omgaat! Zij voelt zich slecht en vervelend. Er moet zo gesproken worden - en dat is moeilijk - maar de bond moet zo met haar praten dat zij ook zoiets heeft dat er zand over kan en door moet. Het is verschrikkelijk en heel erg wat er gebeurd is, maar het is allemaal al gebeurd hè. Zij baalt verschrikkelijk. Je moet zo met haar omgaan dat ze denkt dat ze het leven weer op kan pakken. Dat had de bond op moeten lossen."