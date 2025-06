Lieke Klaver werd vrijdag bij de Diamond League-meeting in Parijs zevende op de 400 meter. Ze rende een seizoensrecord, dus er zit progressie in haar prestaties. Maar plek zeven, van de acht deelneemsters: dat was uiteraard niet het doel. Het leidt tot gemengde gevoelens bij de atlete.

Na de wedstrijd in 'de liefdesstad' Parijs postte Klaver een foto op Instagram vanuit het stadion. Ze heeft een hand op haar hoofd en er speelt een glimlach rond haar mond. Het bijschrift is: "Ugh... Ik hou ervan om te spelen met deze 400 meter. We weten waar we heen gaan en we weten hoe we daar moeten komen. Een seizoensrecord in Parijs."

Go Lieke

In de reacties staan vooral emoticons met hartjes en vuur, maar iemand nam ook nog de moeite om een fatsoenlijke zin achter te laten. "Heb je aangemoedigd! En nu, onder die 50. Go Lieke!", zo luidt de steunbetuiging aan het adres van de Noord-Hollandse atlete.

Het leven in Parijs is verder prima, zo blijkt uit een story van Klaver op Instagram. Zaterdagochtend zit ze aan het ontbijt op een terrasje met Lea Sprunger, een Zwitserse ex-atlete die nu in de mediawereld werkt. De tafel staat gedekt met brood en muesli. "Ik ben weer eens casually te laat", zet Klaver erbij. Ook post Klaver een foto van de gevel van 57 grains Coffee Shop, een koffiebar. Ze geniet dus volop in de liefdesstad.

EK landenteams

Over een week staat er alweer een groot toernooi voor de deur. De Nederlandse atletiekploeg verschijnt eind juni in bijna maximale sterkte aan de start van het EK voor landenteams in Madrid. Met Femke Bol, Lieke Klaver en Jessica Schilder is het merendeel van de Nederlandse toppers van de partij.

Bol gaat de 400 meter vlak lopen, dus niet haar specialiteit met horden. Daardoor wijkt Klaver uit naar de 200 meter. Nederland strijdt op het EK in de hoogste divisie, de First League, tegen vijftien andere Europese toplanden. De tegenstand is pittig: onder meer titelverdediger Italië, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje maken deel uit van het deelnemersveld. Het toernooi kent zeventien individuele onderdelen en drie estafettes: de 4x100 meter voor mannen en vrouwen, en de gemengde 4x400 meter.