Olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam lanceerde in 2024 haar eigen team: Team KaFra. De sponsor van het team is Kafra Housing. Dat bedrijf kondigt een nieuw spectaculair project aan, ditmaal rond topatlete Femke Bol.

KaFra Housing, een huisvestingsbedrijf voor arbeidsmigranten, is een onderneming van miljonair Frank van Gool. Het bedrijf heeft met meervoudig wereldkampioene Bol een deal gesloten tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Bol richtte zich tot nu toe op de 400 meter vlak en 400 meter horden en kende ook grote successen op de atletieknummers met Nederland. Dit seizoen is Bol overgestapt naar de 800 meter vlak.

Ambitie

Frank van Gool zegt in een persverklaring: "Femke Bol staat voor ambitie, discipline en wereldklasse. Dat zijn precies de waarden waar KaFra Housing voor staat. Wij zijn er trots op haar te mogen ondersteunen in deze nieuwe fase van haar carrière en kijken uit naar de gezamenlijke reis richting de Olympische Spelen van 2028."

En Bol laat weten: " Met KaFra Housing als sponsor gaan we samen op weg naar de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Bij mijn eerste ontmoeting met Frank van Gool werd mij duidelijk dat KaFra sport een warm hart toedraagt. Deze samenwerking zie ik met veel vertrouwen tegemoet."

PSV

Het Eindhovens Dagblad meldt dat het contract zaterdagmiddag is ondertekend in het stadion van voetbalclub PSV in Eindhoven. Bol zit zaterdag bij PSV tegen AZ in de Legends Lounge.

Getrouwd

Het is de tweede dag op rij met groot nieuws rondom het atletiekicoon uit Amersfoort. Vrijdag werd bekend dat ze al op 21 februari van dit jaar is getrouwd met de Belgische atleet Ben Broeders.

"Houden van jou heeft altijd als thuis gevoeld", schrijft Broeders bij de foto's. Veel bekende atleten hebben op het bericht gereageerd, onder wie de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis en de Jamaicaanse sprinter Yohan Blake. Ook schaatsster Femke Kok, die vrijdagavond haar eerste wereldtitel sprint kan veroveren, reageerde met meerdere emoji's op het bericht.