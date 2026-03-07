Topatlete Femke Bol, of beter gezegd Femke Broeders-Bol, zien we regelmatig in een atletiekstadion. Maar zaterdagavond dook ze op in een ander stadion: dat van PSV. De meervoudig wereldkampioene was uitgenodigd in de Legends Lounge bij de Eredivisie-kraker tegen AZ.

In de hoek van het Philips Stadion is de welbekende 'Legends Lounge' gevestigd. Speciale gasten kunnen daar onder het genot van een hapje en drankje een wedstrijd van PSV bijwonen. Nadat enkele weken geleden topschaatsster Jutta Leerdam was uitgenodigd, was ditmaal Bol aanwezig als speciale gast. Er dook al een foto van PSV-legende Willy van de Kerkhof met de topatleet op.

PSV-legende Willy van de Kerkhof en Femke Bol in de Legends Lounge bij PSV. pic.twitter.com/4UXKZ6MTg5 — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 7, 2026

Bol werd uitgenodigd door KaFra Housing, een huisvestingsbedrijf voor arbeidsmigranten. De onderneming van miljonair Frank van Gool maakte zaterdag bekend dat er een sponsordeal is gesloten met Bol. Die loopt tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Trots

Frank van Gool zegt in een persverklaring: "Femke Bol staat voor ambitie, discipline en wereldklasse. Dat zijn precies de waarden waar KaFra Housing voor staat. Wij zijn er trots op haar te mogen ondersteunen in deze nieuwe fase van haar carrière en kijken uit naar de gezamenlijke reis richting de Olympische Spelen van 2028."

PSV - AZ

Enkele dagen na de teleurstellende bekeruitschakeling tegen NEC komt PSV alweer in actie. De ploeg van Peter Bosz ontvangt AZ in het Philips Stadion en vervolgt daarmee de jacht op de vroegst behaalde landstitel ooit.

Femke Bol is getrouwd

Vrijdag werd bekend dat Bol al op 21 februari van dit jaar in het huwelijk is getreden met Ben Broeders, een Belgische polsstokhoogspringer. Ze hielden de trouwpartij stil, maar besloten twee weken later foto's van het feest op Instagram te zetten.

Sinds 2021 heeft Bol een relatie met Broeders. De twee wonen inmiddels al een tijdje samen, vlak bij trainingscentrum Papendal. De vonk sloeg over tijdens een Diamond League-wedstrijd in Stockholm. Vier jaar later kwam er prachtig nieuws naar buiten. Op 2 juli 2025 maakten ze bekend te gaan trouwen, zonder een exacte datum aan vast te plakken.