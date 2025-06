Gjert Ingebrigtsen, de vader van de Noorse toploper Jakob Ingebrigtsen is vrijgesproken van mishandeling van de meervoudig wereld- en olympisch kampioen. Toch ontloopt de 59-jarige geen straf, want de rechtbank veroordeelde hem wel tot een voorwaardelijke celstraf van vijftien dagen voor geweld tegen zijn dochter Ingrid.

Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip kwamen in oktober 2023 naar buiten met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd: "We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen", schreven ze.

Aanklacht

Justitie klaagde na onderzoek de vader aan voor mishandeling van Jakob en dochter Ingrid en eiste een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar. Het proces tegen Gjert Ingebrigtsen duurde van 24 maart tot en met 15 mei, waarbij Jakob en Ingrid een getuigenis aflegden tegen hun vader, die ook hun coach was.

'Geen enkele leuke herinnering'

"Mijn opvoeding werd beheerst door angst. Alles werd door hem gecontroleerd en beslist. Hij was enorm manipulatief", zei de 24-jarige Jakob tijdens de zitting, twee dagen nadat hij naar het goud liep op de 1500 meter bij de WK indooratletiek in Nanjing (China). "Ik kan geen enkele leuke herinnering noemen uit mijn jeugd," aldus de tweevoudig olympisch- en wereldkampioen, die vertelde dat hij als kind klappen kreeg en trappen in zijn buik.

De vader ontkende alle aanklachten en noemde het proces een "schoolvoorbeeld van karaktermoord".De rechtbank achtte Gjert schuldig aan slechts één geweldsincident en dat betrof de mishandeling van zijn dochter Ingrid. Hij had haar met een natte handdoek in het gezicht geslagen.

Lubach

Nederlandse televisiepresentator Arjen Lubach wijdde in zijn satirische tv-programma LUBACH (RTL) onlangs een item aan de druk van ouders in de opvoeding van topsporters. Hij haalde daarbij de familie Ingebrigtsen als voorbeeld, maar benoemde ook een beruchte anekdote over Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen. Jos Verstappen zou zijn zoon ooit in italië bij een tankstation uit de auto hebben gegooid na een slechte race. De toen 15-jarige Max belde zijn moeder om hem op te komen halen, waarna vader en zoon een week geen contact hadden.