Bizarre finish kost Nederlandse topatleet Abdi Nageeye derde plek in marathon van Londen: 'Nog nooit meegemaakt'

Abdi Nageeye heeft tijdens de marathon van Londen het Nederlands record aangescherpt tot 2:04:20. Maar de Nederlandse topatleet was verre van blij. Balend stond hij na zijn bizarre finish de NOS te woord. Zijn derde plek werd namelijk 'afgepakt'.

De organisatie kon niet goed zien wie er derde werd in Londen. Nageeye sprintte namelijk volop met zijn concurrent Alexander Munyao uit Kenia. De laatste honderden meters bleken een eindsprint, met een fotofinish tot gevolg. De strijd om plek drie was zelden zo spannend als nu. Toen ze de streep passeerden, vielen ze elkaar nog lachend in de armen. De organisatie gaf de 'zege' in eerste instantie nog aan Nageeye. Maar tijdens het interview werd pijnlijk duidelijk dat niet hij maar Mutiso toch de sprint gewonnen had.

Uitgeputte Sifan Hassan verklaart merkwaardig probleem tijdens marathon van Londen Het liep niet lekker bij Sifan Hassan tijdens de loodzware marathon van Londen. De Nederlandse topatlete moest alles op alles zetten in de laatste kilometers om uiteindelijk op het podium te eindigen. De winnares Tigst Assefa was mijlenver weg, terwijl ze de eerste helft nog samen liepen. Wat gebeurde er met Hassan in Engeland?

Spelletje spelen

Hoe Nageeye op de uiteindelijk 'mislukte' sprint terugkeek? "Kramp!", was het eerste woord dat hij uitschreeuwde. "Drie kilometer voor het einde kreeg ik ineens kramp. Ik speelde een spelletje door te zeggen dat ik de gedachte had om het Europees record te lopen, maar dat ik dat ging laten lopen. Daardoor liep hij heel lang rustig. En toen die sprint... Ik kreeg nog een tikje van hem. Auw. Ik weet het gewoon niet."

Vloek

De tijd van 2:04:20, een nationaal record, vond hij mooi, ook om bij de beste mee te zitten. "Het was warm, maar ik heb er een goed gevoel over. Ik kan nog verbeteren, want had geen problemen. Alleen wat kramp. Misschien kan ik nog iets meer snelheid toevoegen." Na die zin moest NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg het vervelende nieuws brengen dat Nageeye dus geen derde maar vierde was geworden. "Godverdomme", was zijn vloek vol ongeloof als reactie op dat nieuws.

Topatlete Sifan Hassan komt tekort in loodzware marathon van Londen, nieuw wereldrecord bij de vrouwen De marathon van Londen is op een deceptie uitgedraaid voor de Nederlandse hoop Sifan Hassan. De olympisch kampioene van Parijs hoopte haar kunststukje van 2023 tijdens haar marathondebuut op te volgen in Engeland, maar kon het tempo simpelweg niet aan.

'Nog nooit meegemaakt'

"Sorry. Ik dacht al... Balen. Echt balen. Ik had gewoon kramp, ik moest aan m'n techniek denken. Sportief gezien heeft hij het ook verdiend." Maar hij vond het heel moeilijk om te accepteren dat de vierde plek zijn resultaat werd. "Ik was zoveel lekkerder op vakantie gegaan met een derde plek. Een sprint verloren, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar hij (Mutiso, red.) heeft het verdiend. Balen. Balen."

Winnaar

De zege in Londen ging naar de Keniaan Sabastian Sawe in 2.02.27, de beste jaarprestatie. Hij bleef daarmee net boven de 2.02.05 waarmee hij in december vorig jaar de marathon van Valencia won. Jacob Kiplimo uit Oeganda werd tweede in 2.03.37. Sawe maakte deel uit van een kopgroep van negen atleten, met daarin Nageeye en ook de Keniaan Eliud Kipchoge. Hij plaatste na ongeveer 30 kilometer een versnelling, waarbij het tempo te veel werd voor viervoudig winnaar Kipchoge. Bij een volgende versnelling ging hij er alleen vandoor.