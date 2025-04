Topatlete Sifan Hassan komt tekort in loodzware marathon van Londen, nieuw wereldrecord bij de vrouwen

De marathon van Londen is op een deceptie uitgedraaid voor de Nederlandse hoop Sifan Hassan. De olympisch kampioene van Parijs hoopte haar kunststukje van 2023 tijdens haar marathondebuut op te volgen in Engeland, maar kon het tempo simpelweg niet aan.

De vrouwelijke 'hazen', die de toppers op snelheid hielpen, trokken de toppers al vanaf de start los van de rest. Hassan zat er nog wel bij, maar liep achteraan een klein groepje met haar grootste concurrenten Tigst Assefa en Joyciline Jepkosgei. De Nederlandse topatlete zag er tijdens haar marathon al niet okselfris uit. Ze moest veel water halen in de Engelse zon en liep niet soepel.

Niet okselfris

Het kostte haar na vijftien kilometer al de aansluiting met de twee andere topvrouwen. Het tempo van de hazen was heel hoog en door de fysieke ongemakken werd het voor Hassan steeds moeilijker om erbij te blijven. Ze knokte zich één keer terug tot achter de twee sterke vrouwen, maar moest daarna definitief lossen. De achterstand liep op van vijf seconden naar ruim één minuut na het dertigkilometerpunt en meer dan twee minuten in het laatste gedeelte.

Concurrenten geloven het niet

Hassan, die bekendstaat om haar eindsprint, kon door haar mindere dag geen aanspraak maken op het hoogste podium. Tijdens haar marathondebuut in 2023, ook in de Londense marathon, kwam ze ook van een achterstand terug en won ze sensationeel de langste afstand. Daar was dit keer geen sprake van, al geloofden Assefa en Jepkosgei dat niet. Assefa keek meermaals achterom waar Hassan bleef, maar kon haar kilometers lang niet zien.

Derde plek

In het laatste kwart van de marathon moest Hassan nog wel blijven knokken om haar virtueel derde plek vast te houden. De achtervolgers kwamen angstvallig dichterbij. Ze hield haar voorsprong wel vast en mag dus 'tevreden' zijn met een derde plek. Het was haar eerste officiële wedstrijd sinds de olympische marathon in Parijs vorig jaar zomer.

Nieuw wereldrecord

De Ethiopische Assefa won de marathon in een nieuw wereldrecord bij de vrouwen. Daarmee aantonend dat het tempo moordend was en Hassan zich nergens voor hoeft te schamen dat ze niet bij kon blijven. Bij de vrouwen zijn er twee wereldrecords die gemeten worden. Eentje voor 'alleen vrouwen', waarbij de hazen ook vrouwelijk zijn. En een 'algemeen wereldrecord', waarbij de hazen mannen zijn en het tempo zodoende nóg hoger kan komen. Het nieuwe record van Assefa is 2:15:50, bijna een halve seconde sneller dan Peres Jepchirchir in Londen liep vorig jaar: 2:16:16.