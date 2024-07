Churandy Martina profiteert van blunder Botswana: Nederlandse atleet mag naar zesde Spelen

De Nederlandse estafettemannen op de 4x100 meter mogen toch naar de Olympische Spelen van Parijs. Dat bevestigt de Atletiekunie bij de bekendmaking van de gehele olympische selectie. Dat betekent dat sprinter Churandy Martina (40) zich in zijn afscheidsjaar mag opmaken voor zijn zesde Spelen, in een team met Taymir Burnet, Elvis Afrifa, Xavi Mo-Ajok, Nsikak Ekpo en Onyema Adigida.

De hoop van de sprinters leek onlangs vervlogen, nadat Botswana bij de Afrikaanse kampioenschappen sneller had gelopen en de cruciale zestiende plaats op de wereldranglijst overnam van Nederland. Maar die tijd is niet goedgekeurd door World Athletics. Er werd bij de start van de race van Botswana een verkeerd startpistool gebruikt.

𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐒𝐂𝐇𝐄 ESTAFETTETEAMS 🇳🇱🪄



#Paris2024

Martina toonde zich zondag na zijn laatste individuele wedstrijd bij de FBK Games al hoopvol. "Ik heb alle regels uitgezocht en ik denk op basis daarvan dat ik kan gaan. Maar andere mensen nemen uiteindelijk de beslissing en ze willen nog niks zeggen, dus ik moet het nog officieel afwachten." De sprinter kreeg zijn gelijk, want er was inderdaad een niet-gercertificeerd startpistool gebruikt voor de Afrikaans kampioenschappen.

Grootste atletiekploeg ooit

Nederland verschijnt in Parijs met de grootste olympische atletiekploeg tot nu toe. In de officiële selectie zitten 47 atleten, maakte de Atletiekunie bekend. "Dit zie je terug in veel individuele starts, over een breed palet aan onderdelen. Dat is een heel mooie constatering. Vervolgens is het zaak dat we in Parijs zelf op de toppen van ons kunnen presteren", lichtte technisch directeur Vincent Kortbeek toe in een verklaring.

𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐒𝐂𝐇𝐄 ESTAFETTETEAMS 🇳🇱🪄



#Paris2024

Veel ogen zijn gericht op meervoudig wereld- en Europees kampioene Femke Bol en tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan. Bol komt uit op de 400 meter horden en heeft in de strijd om goud forse concurrentie van de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. Hassan mag uitkomen op de 1500, 5000, 10.000 meter en de marathon en maakt later bekend waar haar keuze naar uitgaat.

Met kogelstootster Jessica Schilder heeft Nederland naast Bol nog een regerend Europees kampioene in de selectie. Ook Jorinde van Klinken is erbij in Parijs. Zij veroverde vorige maand in Rome zowel EK-zilver bij het kogelstoten als discuswerpen, iets wat 46 jaar geleden voor het laatst gebeurde.

De Spelen van Churandy Martina

De Olympische Spelen beginnen voor de atleten op 2 augustus. Voor de 40-jarige Martina zal het de zesde editie zijn waarop hij in actie komt, nadat hij ook al aanwezig was in 2004, 2008, 2012, 2016 en 2021. De Spelen van 2004 en 2008 vertegenwoordigde hij de Nederlandse Antillen, tot die in 2011 ophield te bestaan als atletiekunie. Martina werd in 2008 gediswkalificeerd na een tweede plaats, maar kreeg later wel de zilveren medaille van nieuwe winnaar Shawn Crawford, die het niet eens was met de diskwalificatie.