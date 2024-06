Zilver én teleurstelling voor Nederlandse mannen op 4x100 meter tijdens EK atletiek

De Nederlandse sprinters Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo hebben Nederland woensdagavond een zilveren medaille bezorgd op de EK atletiek. Het viertal rende op de 4x100 meter naar de tweede plek.

De estafette-lopers waren na de finish eerst teleurgesteld. Niet met de kleur van de medaille, want het goud van Italië was onhaalbaar. Zilver was wat dat betreft het hoogst haalbare. Maar de tijd (38.46) was teleurstellend. Er stond namelijk ook een ticket voor de Olympische Spelen te wachten, maar met die tijd pakte Nederland die (nog) niet.

Olympische Spelen

De finale was ook de voorlaatste kans voor de Nederlandse sprinters om een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs te pakken. Op de WK estafette vorige maand lukte het de ploeg niet om zich te kwalificeren. Dus kon het op de EK atletiek alleen nog op basis van tijd. In de halve finales was 38.34 niet genoeg, want er moest onder de 38.30 gelopen worden. Dat moest dan in de finale gebeuren.

Eind juni definitief

Maar 38.46 was bij lange na niet genoeg, want het had 0,2 seconde sneller gemoeten. Eind juni wordt de balans opgemaakt qua tijden. Het is dus nog niet definitief. Op 22 juni is er nog één kans op een snellere tijd, in Geneve. Dan kan het ticket alsnog gepakt worden, maar het wordt wel spannend.

Mannen 4x400 niet naar Parijs

Voor de mannen op de 4x400 meter was het helemaal een deceptie. Zij zaten in hetzelfde schuitje als de 4x100, maar haalden de finale niet eens. Zij liepen een matige halve finale en renden ook nog eens geen goede tijd. Dus zien we de verrassende winnaars van olympisch zilver in Tokio (2021) niet terug in Parijs om hun medaille te verdedigen.