Het is Femke Bol opnieuw gelukt! De Nederlandse topatlete won vrijdagmiddag op prachtige wijze haar tweede wereldtitel op rij op de 400 meter horden. Het levert haar niet alleen een gouden plak, maar ook een enorme smak aan prijzengeld op.

Want voor alle wereldkampioenen ligt er een mooie geldbonus te klaar. Bol gaat niet alleen huiswaarts met een gouden medaille, maar ook met maar liefst 70.000 dollar voor haar gewonnen 400 meter horden. Dat is omgerekend 60.000 euro.

Niet het enige prijzengeld voor Femke Bol

Bol had al een mooi zakcentje bij elkaar gerend in Tokio. Ze won al een zilveren medaille op de 4x400 meter gemengde estafette en daarmee verdiende Team NL 40.000 dollar, omgerekend zo'n 34.000 euro. Dat bedrag moet uiteraard verdeeld worden over de Nederlandse deelnemers aan het onderdeel. Daarnaast was ze voor de finale al verzekerd van duizenden euro's.

Vanwege haar prestaties in de serie en halve finale kreeg Bol al wat geld. Het leverde de Amersfoortse omgerekend sowieso al 4.200 euro op vanwege haar finaleplaats.

In de finale was Bol een klasse apart. De Nederlandse snelde naar 51.54 en hield haar concurrenten op afstand. Het gat met de 'zilveren' Jasmine Jones was iets meer dan een halve seconde.

Geen bonus voor Femke Bol

Het bedrag na haar 400 meter horden had nog wat hoger kunnen zijn. Bij een wereldrecord krijgen atleten namelijk een enorme geldbonus. Dan zou er namelijk nog eens 85.000 euro bij bovenop komen. Dat geld kreeg polsstokhoogspringer Armand Duplantis bijvoorbeeld. De Zweed verbrak alweer voor de veertiende keer de beste sprong ooit en kreeg daarom nog een smak geld er bij.