Femke Bol is opnieuw wereldkampioene geworden op de 400 meter horden. In het Japanse Tokio was ze torenhoog favoriet voor het goud en in een prachtige race maakte ze dat helemaal waar op de WK atletiek.

Alle ogen waren vrijdag op Bol gericht tijdens de finale in Japan. Hoewel er met onder meer Anna Cockrell (zilver op de Olympische Spelen) en Dalilah Muhammad (voormalig wereldrecordhoudster) sterke lopers aanwezig waren, bleek in Tokio dat er niemand kon tippen aan de Nederlandse.

In een feilloze race haalde ze de concurrentie al snel in en snelde ze naar prolongatie van haar wereldtitel. Haar tijd (51.54) was bovendien razendsnel. Bol was slechts een paar keer in haar leven sneller. De Amerikaanse Jasmine Jones werd tweede, Emma Zapletalova uit Slowakije knap derde.

Grootste concurrent ontbreekt

Bol (25) was op voorhand de absolute topfavoriete voor het WK-goud. De Amersfoortse won in 2023 ook al goud op het wereldkampioenschap en was van alle finalisten degene met de snelste tijden dit seizoen. Daarnaast ontbrak ook haar grote rivale op de 400 meter horden: Sydney McLaughlin-Levrone.

De Amerikaanse koos er voor om op de 'gewone' 400 meter voor goud te gaan. De olympisch kampioene slaagde in die missie, want woensdag won ze de finale in de tweede tijd ooit gelopen.

Derde medaille voor Nederland

Voor Bol is het de tweede medaille van dit WK. Aan het begin van het toernooi greep ze zilver met Jonas Phijffers, Eugene Omalla en Lieke Klaver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor Team NL is het de derde plak, want eerder won ook Jorinde van Klinken zilver bij het discuswerpen. Dat was de eerste discusmedaille ooit voor een Nederlandse vrouw.