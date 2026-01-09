Luchthaven Schiphol moet al de hele week vanwege het winterse weer vluchten schrappen. Dat treft ook sporters. Een Nederlandse hardloopster kan door overmacht niet afreizen naar de Verenigde Staten voor het WK veldlopen.

Amina Maatoug (23) zal zaterdag niet starten op het wereldkampioenschap veldlopen in Tallahassee in de Amerikaanse staat Florida. Door het winterse weer en geannuleerde vluchten is ze er niet in geslaagd om Florida te bereiken. Dat heeft de Atletiekunie bevestigd.

Maatoug zou als enige Nederlander deelnemen aan het WK in de Verenigde Staten. In december werd Maatoug verrassend zesde op het Europees kampioenschap veldlopen in Portugal.

Veldlopen

Begin december 2025 werd ze Nederlands kampioene veldlopen. Ze rende naar goud tijdens de Warandeloop in Tilburg. Dat was voor de Leidse atlete de twee keer dat ze een nationale titel opeiste. In 2022 werd ze indoorkampioene op de 800 meter.

Maatoug woont inmiddels weer in Nederland, nadat ze gedurende drie jaar studeerde aan een universiteit te Washington. "Ik heb daar half juni nog de NCAA (de studentenkampioenschappen van de National Collegiate Athletic Association, red.) gelopen en ben daar achtste geworden op de 1.500 en zat daarmee ook weer in het All America-team, de top acht", zei ze tegen het Leidsch Dagblad. "Hier telt alleen het podium, maar daar is dat echt een ’ding’. Je krijgt allemaal een trofee en wordt ook met z’n achten op een groot podium gehesen."

Record

Maatoug heeft bij indoorwedstrijden in Boston in 2025 het Nederlands record op de Engelse mijl verbeterd. Ze kwam tot een tijd van 4.26,39 op de afstand van 1609 meter en dook onder het 37 jaar oude record van Elly van Hulst, die in 1988 in het Duitse Sindelfingen 4.28,08 noteerde.

Schiphol

KLM maakte eerder op vrijdag bekend dat in totaal 300.000 passagiers last hebben gehad van het winterweer. Zij konden hun reis niet volgens planning voortzetten. De meeste passagiers zijn inmiddels omgeboekt, meldde de maatschappij. Mede door de inzet van grotere vliegtuigen probeert KLM de achterstand in te halen. Ook worden passagiers omgeleid naar andere luchthavens.

KLM schrapte deze week honderden vluchten door de weersomstandigheden. Dat aantal liep richting het einde van de week al terug. Voor vrijdag werden tachtig vluchten preventief geannuleerd.