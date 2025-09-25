Voor drie Nederlandse topatletes krijgt het atletiekseizoen nog een bijzonder randje. Femke Bol, Jessica Schilder en Jorinde van Klinken zijn namelijk genomineerd voor de titel 'Europese atlete van het jaar'. Een speciale eer na een succesvol WK.

De drie Nederlandse toppers zijn ontzettend trots op hun nominatie en delen het bericht van European Athletics in hun Instagram Story. Ze zijn ook blij voor hun landgenoten. Oranje is goed vertegenwoordig met drie van de tien nominaties.

Femke Bol

Bol won op de WK atletiek liefst drie medailles. Ze werd wereldkampioene op de 400 meter horden. Bovendien pakte ze zilver met de vrouwen op de 4x400 meter estafette en op de gemengde estafette. Ze werd dit jaar ook Europees kampioene indoor op beide estafettes.

Jessica Schilder

Schilder maakte in Tokio veel indruk met haar gouden plak in het kogelstoten. De 26-jarige is de eerste Nederlandse ooit met de wereldtitel in dat onderdeel. Met een prachtige laatste poging kwam ze tot maar liefst 20.23 meter.

Jorinde van Klinken

Jorinde van Klinken was goed voor zilver op de WK in het discuswerpen. Zelf hield ze een dubbel gevoel over aan die prestatie. Dat zei de 25-jarige atlete uit Assen na afloop van de finale in de catacomben van het Japan National Stadium. "Zilver is natuurlijk megamooi en het zegt ook veel dat een Nederlandse vrouw dit nog nooit heeft gehaald op een WK, maar voor mijn gevoel zat er nog meer in."

Wellicht geeft de bijzondere nominatie van de Europese bond haar nog wat meer reden om trots te zijn. Van Klinken vroeg in Tokio ook aandacht voor een probleem in de sport. Ze ervaart namelijk dat ze ondanks haar topprestaties geen sponsoren kan vinden. Dat komt doordat ze niet voldoet aan het klassieke schoonheidsideaal. "Ik denk dat als ik er net iets anders uitzag, dat de prestaties dan niet eens boeiden. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg schandalig is."

De andere genomineerden in de categorie zijn Nadia Battocletti (Italië), Georgia Hunter-Bell (Groot-Brittannië), Ditaji Kambundji (Zwitserland), Yaroslava Mahuchikh (Oekraïne), Kate O'Connor (Ierland), Maria Perez (Spanje) en Tina Sutej (Slovenië).

Favorieten

In de reacties onder de bekendmaking van de genomineerden op Instagram wordt al druk gespeculeerd over de uiteindelijke winnaar. Schilder en Bol worden genoemd als 'de grote favorieten', maar ook Kambundji en Perez zouden de prestigieuze titel verdienen volgens atletiekfans.