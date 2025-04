Ex-topatlete (38) steelt op weergaloze wijze de show bij sportdag van zoon, en dat zorgt voor verbaasde reacties

Olympisch sprinticoon Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft op indrukwekkende wijze de show gestolen tijdens de sportdag van haar zoon Zyon. De 38-jarige Jamaicaanse, die acht olympische medailles op haar naam heeft staan, liet tijdens een wedstrijdje tegen andere ouders nog maar eens zien waarom ze tot de grootste sprinters aller tijden behoort.

De race vond plaats op de sportdag van haar zevenjarige zoon Zyon. Zodra het startsein klonk, liet Fraser-Pryce er geen twijfel over bestaan wie de snelste op de baan was. Op beelden is te zien hoe de voormalig topsprintster haar tegenstanders met speels gemak achter zich laat. De achtvoudig olympisch medaillewinnaar sprintte weg alsof het om een olympische finale ging, terwijl de andere ouders amper uit de startblokken leken te komen.

Groot nieuws in atletiekwereld: olympisch kampioene keert terug voor 'onafgeronde zaken' Shelly-Ann Fraser-Pryce (38) keert terug op de atletiekbaan. De legendarische Jamaicaanse sprintster wil later dit jaar weer deelnemen aan wedstrijden. Na de Olympische Spelen van 2024 kwam ze niet meer in actie. Ze was van plan met pensioen te gaan, maar de drievoudig olympisch kampioene komt op dat besluit terug.

'Dit is helemaal niet eerlijk'

Op sociale media ging het fragment al snel viraal. "Dit is helemaal niet eerlijk", reageerde een fan met een knipoog. Een ander schreef: "Dat moest ze doen, het zou zonde zijn om haar talent te verspillen." Het is overigens niet de eerste keer dat Fraser-Pryce de show steelt op de sportdag van haar zoon. In 2023 dook er al een filmpje op waarin ze met gemak haar tegenstanders aftroefde.

Fraser-Pryce is nog steeds de op twee na snelste vrouw aller tijden, met een persoonlijk record van 10,60 seconden op de 100 meter. Ondanks haar leeftijd en het feit dat ze inmiddels moeder is, weet ze het publiek nog steeds te verbazen met haar snelheid. Sinds de geboorte van Zyon in 2017 is ze actief gebleven op de atletiekbaan en bleef ze medailles behalen, waaronder zilver op de 100 meter sprint tijdens de Spelen van Tokio in 2021 en goud met de 4x100 meter estafette.

Fraser-Pryce hint op slotstuk carrière

De sprintlegende nam ook deel aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Hoewel ze daar haar laatste grote toernooi aankondigde, moest ze zich na een tweede plaats in haar serie vanwege een blessure terugtrekken uit de halve finale.

Onlangs gaf ze via Instagram aan nog altijd wat 'onafgemaakte zaken' te hebben. Volgens NBC Sports zou dit jaar haar laatste seizoen worden. In een video met hoogtepunten uit haar carrière schreef ze: "De tijd zal je grootsheid eren – 2025."