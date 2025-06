Voormalig topatlete Dafne Schippers geniet van een vakantie in Oostenrijk. Hoewel haar topsportcarrière erop zit blijft ze actief, maar dat loopt niet altijd goed af. Zo beging ze een grote misser tijdens een wandeling.

Dat deelt Schippers in een bericht op Instagram. Ze geniet van de prachtige natuur van de Seebensee. "Met kristalhelder water. We beklommen een berg naar de Coburger Hütte en liepen vervolgens weer helemaal terug naar beneden. Het uitzicht? Absoluut adembenemend."

Hoewel de zware tocht echt 'niet grappig' was, vond Schippers het de prachtige natuur meer dan waard. Op de terugweg was er echter een probleem, waardoor de wandeling nog moeilijker werd dan gepland.

"We misten de laatste lift naar beneden", vertelt de oud-olympiër. "Dus we moesten een uur extra lopen... Heel zwaar aan de benen, maar het helemaal waard."

De benen van Schippers zijn wel wat gewend. Jarenlang presteerde de ex-atlete op het hoogste niveau op de 100 en 200 meter. Ze werd twee keer wereldkampioen op die laatstgenoemde afstand en tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakte ze het zilver.

Tom Coronel

Volgers van Dafne zijn onder de indruk van de wandeling en de prachtige foto's. Oud-coureur Tom Coronel is vooral benieuwd wie de foto's gemaakt heeft waar Schippers zelf op staat. Voor hem heeft ze een duidelijk antwoord: "Als je goed had gelezen in vorige post, dan zie je dat ik met mijn schoonzus ben…"

In haar eerdere Instagrambericht onthulde Schippers inderdaad al dat ze samen met haar hond en haar schoonzus op vakantie is in Oostenrijk. Toen tipten haar volgers haar al de wandeltocht naar de Coburger Hütte.