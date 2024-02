Femke Bol loopt fantastische seizoensopening in Metz en wint 400 meter

Femke Bol is keihard uit de startblokken geknald dit nieuwe seizoen. Ze won zaterdagmiddag overtuigend in Metz de eerste 400 meter van haar olympische seizoen, in een tijd van 49,69. Dat is de 6e indoortijd ooit op deze afstand.

De wereldkampioene won met groot verschil. In de laatste 200 meter werd het gat met haar tegenstanders alleen maar groter. Met haar tijd van 49,69 verbeterde ze de tijd van vorig jaar, waarmee ze toen haar Nederlands record verbrak. Andrea Miklos (51,41) en Julia Niederberger (52,96) pakten ook een plak. Myrte van der Schoot en Britt de Blaauw eindigden net naast het podium, als vierde en vijfde.

Recordhouder

Vorig jaar won Bol in Metz met de vierde tijd ooit op de 400 meter indoor. Ze verbeterde haar Nederlands record met een tijd van 49,96 seconden. Een week later verbrak ze het 41 jaar oude wereldrecord op de NK in Apeldoorn in 49,26 seconden.

Nederlands record 200 meter

In de B-finale van de 200 meter indoor snelde Bol naar een nieuw Nederlands record: 22,64 seconden. De Europees atlete van het jaar bleef 23 honderdsten onder haar oude toptijd.