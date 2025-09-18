Topatleet Jeremiah Azu is in een rel beland op de WK atletiek. De 24-jarige droeg namelijk een verboden haarband vanwege zijn geloofsovertuiging. De wereldatletiekbond World Athletics heeft ingegrepen.

De Britse sprinter verscheen enkele dagen geleden met een haarband met daarop de tekst ‘100% Jesus aan de start van de 100 meter. Daarmee ging hij tegen de regels van World Athletics in. Het is namelijk verboden om politieke en religieuze statements te maken.

Azu, die werd geboren in Rotterdam is katholiek opgevoed. Hij haalt veel kracht uit zijn geloof. “Als ik aan de start sta, voel ik met niet alleen”, zei hij daar eerder over. “Ik voel dat er een hogere kracht achter mij staat. Of de dingen nu goed of fout gaan, het is oké. Want ik weet dat ik het werk van God doe. Ik wil het evangelie verspreiden. Hoe sneller ik loop, hoe meer mensen ik kan bereiken.”

De 24-jarige komt komend weekend komt Azu wellicht nog in actie op de aflossing. Hij heeft daarom een waarschuwing ontvangen van de atletiekbond in de hoop dat hij de haarband achterwege laat. "We zullen zijn team eraan herinneren dat de haarband gevolgen kan hebben", aldus World Athletics.

Wereldtitel

Azu heeft in zijn carrière al veel gepresteerd. Zo won hij op de WK indoor nog goud op de 60 meter. Hij werd op die afstand ook Europees kampioen in Apeldoorn. Vorig jaar won hij zijn eerste olympische medaille op de Spelen in Parijs. Met de estafetteploeg bemachtigde hij het brons op de 4x100 meter.

Kledingrel

Het is overigens niet de enige kledingrel op de WK atletiek in Tokio. Ook de Belgische atlete Nafissatou Thiam kreeg het aan de stok met de bond vanwege de voorschriften. De deelnemers moeten namelijk altijd kleding van de federatie aan.

Daar staan sponsoren van de federatie op, maar de sporters hebben zelf ook bedrijven die hen individueel steunen. De kleding is een heikel punt in het geval van Thiam, want zij wordt door een andere verzekeringsmaatschappij gesponsord dan de bond. Ze weigerde de code te ondertekenen en dat heeft de nodige gevolgen voor haar.