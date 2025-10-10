Giacomo Tortu, de broer van de Italiaanse topatleet Filippo Tortu, is voor drie jaar geschorst door atletiekfederatie Fidal. De reden? Het bespioneren van tweevoudig olympisch kampioen Marcell Jacobs.

Drie jaar schorsing en diskwalificatie: dat is de straf die de atletiekfederatie heeft opgelegd aan Tortu. De Italiaan is zelf een voormalig sprinter en zijn broer Filippo maakte onderdeel uit van de gouden 4x100m estafette-ploeg van de Spelen in Tokio. De zaak draait om het bespioneren van Jacobs, de landgenoot van de broers, die in Tokio olympisch kampioen werd op de 100 meter en óók onderdeel was van het estafetteteam.

Giacomo Tortu zou Jacobs hebben laten bespioneren in een poging bewijs te verzamelen van dopinggebruik. Tortu zou het bureau Equalize ingeschakeld hebben voor de opmerkelijke actie.

Tortu is de huidige voorzitter van atletiekvereniging Raptors Milano, maar heeft nu twee schorsingen schorsingen aan zijn broek hangen, omdat hij probeerde toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van Jacobs. Dit alles in de hoop aan te tonen dat olympisch kampioen op de 100 meter doping gebruikte, meldt persbureau AFP.

Schorsing

De eerste schorsing van dertig maanden is opgelegd voor het overtreden van de statutaire en federale regels, evenals de principes van loyaliteit, integriteit, sportieve eerlijkheid en discipline die de fundamenten van de sport vormen'' . Een tweede schorsing van zes maanden werd hieraan toegevoegd 'omdat de overtreding werd begaan met het doel een andere overtreding te plegen of te verbergen, of om zichzelf of iemand anders een voordeel te verzekeren'.

Gedurende de 36 maanden mag Giacomo Tortu geen enkele activiteit binnen de Italiaanse atletiekfederatie uitvoeren en heeft hij geen toegang tot trainings- of wedstrijdterreinen. Ondertussen zet het Openbaar Ministerie in Milaan het strafrechtelijk onderzoek voort.

Primeur voor Italië

Tortu en Jacobs maakten deel uit van het Italiaanse estafetteteam dat verrassend de titel won op de Olympische Spelen van 2021. Een primeur in de geschiedenis van de Italiaanse atletiek. Vier dagen eerder had Jacobs, die tot dan toe geen grote titels op zijn naam had staan en onbekend was bij het grote publiek, ook al de gouden medaille gewonnen op de 100 meter.

Sindsdien heeft Jacobs in 2022 en 2024 twee Europese titels op de 100 meter veroverd. Hij eindigde als 5e op de 100 meter op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en als 4e met de 4x100 meter estafette. Dit jaar kwam hij niet verder dan de halve finales van de sprint op de WK in Tokio. Samen met Tortu won hij ook de zilveren medaille op de estafette tijdens de WK van 2023.