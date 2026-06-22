Topatlete Lieke Klaver was een van de publiekstrekkers bij de FBK Games in Hengelo. Afgelopen weekend kwam ze daar in actie op de 400 meter. Daar hield ze een bronzen plak aan over. Ook zorgde ze voor opmerkelijke taferelen bij de desk van de omroep NOS, die het evenement uitzond.

Lieke Klaver is bij de FBK Games in Hengelo als derde geëindigd op de 400 meter. De Nederlandse sprinttroef moest de Egyptische Bassant Hemida en de Ierse Sharlene Mawdsley voor laten gaan. Klaver noteerde 50,60 seconden en slaagde er opnieuw niet in onder de grens van 50 seconden te duiken. Hemida won in 50,10, Mawdsley liep 50,14. Myrte van der Schoot kwam als zesde over de finish in een persoonlijk record van 51,21

Het wil dit outdoorseizoen nog niet vlotten bij Klaver. Ze klokte voor de derde keer een tijd ruim boven haar persoonlijk record van 49,58. Afgelopen winter was ze indoor nog wel op dreef. Ze veroverde brons bij de WK in de binnenhal op de 400 meter.

Anouk Vetter bij de NOS

Klaver zei tegenover de NOS dat ze tevreden was met de derde plaats. Voormalig meerkampster Anouk Vetter was in Hengelo aanwezig om voor de omroep te werken. Zij stond erbij toen Klaver haar woorden uitsprak.

Daarna postte Vetter een opmerkelijk beeld op Instagram. Een lachende Klaver ligt op een strookje gras vlakbij het NOS-tafeltje. Haar voeten steken omhoog en rusten tegen het object. Vetter kijkt met een geamuseerde blik naar de topatlete. Ze schrijft bij de foto: "Nieuw interviewformat met Lieke Klaver."

©Anouk Vetter op Instagram

Lieke Klaver wil pieken bij EK outdoor

Met het EK outdoor over anderhalve maand in het verschiet, is Klaver flink aan het trainen. Het seizoen is dan ook nog moeizaam voor haar. In de Diamond League-wedstrijden wist ze namelijk nog geen potten te breken. Toch wordt Klaver hier niet zenuwachtig van. "We zijn nog veel aan het trainen. Als we de volgende trainigsfase ingaan, reageert mijn lichaam daar waarschijnlijk sterk op. We hebben nog wel even."

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