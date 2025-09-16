Nederland is lekker begonnen op de WK atletiek en Jorinde van Klinken droeg daar flink aan bij. De discuswerpster pakte zilver en haalde daarmee haar eerste WK-medaille binnen. Na afloop van de finale ging het echter even niet helemaal zoals gepland, zagen twee olympisch kampioenen.

“Een superknappe prestatie", stelt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de podcast die ze samen met Naomi van As elke week voor Sportnieuw.nl maakt, over de zilveren plak van Van Klinken. "Zij gaf vooraf al aan dat ze voor goud ging, maar het werd dus zilver. Je merkte dat ze met mixed feelings stond. Haar eerste worp was echt ontzettend goed, maar uiteindelijk kwam ze niet meer verder.”

"Ik snap wel dat je een beetje teleurgesteld bent als je het gevoel hebt dat je er niet uit hebt gehaald wat erin zit”, reageert Van As. Hoog: “De laatste worp had de worp van haar leven moeten zijn en dat was het niet. Dat verlies je een soort van goud.” Van As: “Dan druip je een beetje af voor je gevoel ofzo.”

Rotgevoel

"Wij hebben dat natuurlijk ook weleens gehad", stelt Hoog zich te herkennen in het gevoel van Van Klinken. "Als je in de finale verliest, dan heb je een rotgevoel. Terwijl als je brons wint, dan ben je blij. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk blijer met zilver dan met brons. Maar dat is dan omdat je laatste worp, in haar geval, niet goed was. Maar ik denk dat zij wel wakker is geworden met een heel trots gevoel, dat hoop ik in ieder geval."

Tien minuten wachten

"Ze zei ook nog dat ze heel lang op de vlag moest wachten na de finale", had Van As gezien. "Het is natuurlijk helemaal een dingetje in het atletiek dat je meteen de vlag van je land omgehangen krijgt en dat je meteen feest gaat vieren. Maar die vlag was nergens te bekennen!"

"Dus ze zei ook nog gekscherend van: de verwachtingen waren blijkbaar heel erg laag. Ze hadden niet verwacht dat ik een medaille zou pakken, want die vlag was in geen velden of wegen te bekennen. Ze moest echt een dikke tien minuten wachten op die vlag en ze zag iemand helemaal rondrennen door dat stadion op zoek naar een vlag. Ze zei ook dat ze de vlag de volgende keer wel in haar eigen tas zou stoppen."

Vlaggenman

"Grappig dat dat zo’n dingetje is", vindt Van As, die daarna grappend vervolgt: "Zou iemand de vlaggenman of vrouw zijn? Hoeveel vlaggen neem je dan mee? Is dat een job? Kunnen wij ons daar dan voor aanmelden?” De lachende Hoog ziet het helemaal zitten.

i Uiteindelijk kreeg Jorinde van Klinken alsnog een vlag te pakken. © Getty Images

Elke maandag nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek met je door aan de hand van hun favoriete én de meest opvallende sportmomenten van de week. Deze keer onder meer: de kritische opmerking van Femke Bol tijdens de WK atletiek in Tokio, darter Michel van Gerwen die eindelijk weer een major wint én de avonturen van Max Verstappen buiten de Formule 1. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.